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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير روسيا بكوريا الشمالية: التعاون بين موسكو وبيونج يانج ليس موجها ضد أي طرف

بوتين وكيم يونج اون
بوتين وكيم يونج اون

علق السفير الروسي لدى كوريا الشمالية، ألكسندر ماتسيغورا، الذي رافق الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، خلال جولته في الشرق الأقصى الروسي، على زيارته الى موسكو ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين قائلا إن التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ ليس موجها ضد أي طرف، ولكن هدفه تعزيز العلاقات بين البلدين.
 

وأضاف السفير الروسي في بيونج يانج، في تصريحات لبرنامج سولوفييف لايف، اليوم الأحد: "نحن لا نتعاون مع كوريا الديمقراطية ضد أي شخص. لدينا أجندة إيجابية. نتعاون لحل قضايا محددة، وتحسين مستوى معيشة سكاننا، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات".
 

وتابع سفير روسيا لدى بيونج يانج، أن "الزعيم الكوري الشمالي أثار مسألة التعاون في مجال الطاقة الكهرومائية خلال زيارته إلى روسيا".

وقال: "عندما ودّعنا الزعيم كيم جونغ أون والوفد المرافق في محطة أرتيموفسكي، في رأيي، بدا لي أنه مسرور... وكل شيء جيد للغاية ويتم وضع الخطط على نطاق واسع للمستقبل".


ووصل زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا، يوم الثلاثاء الماضي، في أول زيارة خارجية له، منذ 4 سنوات.
 

وكانت آخر زيارة أجراها كيم جونغ أون، إلى روسيا، في أبريل/ نيسان عام 2019، حيث وصل إلى فلاديفوستوك، بعد فترة قصيرة من قمته مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في هانوي الفيتنامية.

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