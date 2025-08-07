تؤثر على القلب.. احذروا الاستخدام العشوائي لأقراص الأوميجا 3

رغم الشهرة الواسعة التي تحظى بها مكملات أوميجا 3 (زيت السمك) باعتبارها داعمًا لصحة القلب والمخ، إلا أن الإفراط في تناوله قد يتسبب في مشاكل صحية خطيرة.

مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك

فقد حذر الدكتور جمال شعبان، أستاذ القلب والأوعية الدموية ومدير معهد القلب الأسبق، من الاستخدام العشوائي لمكمل الأوميجا 3 دون إشراف طبي.

وأوضح د. جمال، أن هذه المكملات ليست فيتامينًا عامًا يمكن تناوله دون داعٍ، مشددًا على أنها تُستخدم بشكل أساسي كعلاج لحالات ارتفاع الدهون الثلاثية، ويجب أن يحدد الطبيب الجرعة ومدى الحاجة لها وفقًا للحالة الصحية لكل فرد.

وأضاف جمال شعبان، إلى أن تناول أوميجا 3 بشكل مفرط من قِبل الأصحاء أو لأغراض وقائية قد لا يكون آمنًا دائمًا، مشيرًا إلى أن دراسات علمية حديثة ربطت بين الإفراط في استهلاكها وبين زيادة خطر الإصابة باضطراب الذبذبة الأذينية، وهو أحد أنواع اضطرابات نظم القلب.

وأكد جمال شعبان، أن الحصول على الأوميجا 3 من مصادرها الطبيعية يظل الخيار الأفضل، موضحًا أن تناول الأسماك الطازجة مثل السلمون، الماكريل، والتونة بمعدل أقل من 4 مرات أسبوعيًا يعتبر أكثر فاعلية وفائدة من الاعتماد على الأقراص المصنعة.

وفي ختام تصريحاته، شدد د. جمال شعبان على أهمية الرجوع للطبيب قبل تناول أي مكمل غذائي، حتى وإن بدا آمنًا، لتجنب أية مضاعفات صحية غير متوقعة.