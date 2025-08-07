بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ونظيره السوداني

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ المؤتمر الصحفي المشترك لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي بجمهورية السودان كامل إدريس.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن العلاقة بين مصر والسودان هي علاقة تاريخية، وأن مصر منذ بدء الأزمة في السودان تقدم الدعم الكامل لكل الأشقاء في السودان بناء على طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بجمهورية السودان، أن مصر فتحت أبوابها للأشقاء في السودان، وأن مصر تتمنى الاستقرار في السودان، وأن مصر ترفض أي مساس بالسودان تحت أي مسمى أو ظرف.

وأوضح رئيس الوزراء، أن مصر والسودان كالجسد الواحد وعلاقاتهما ضاربة في جذور التاريخ.