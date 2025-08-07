الإغاثة الطبية: الاحتلال يمنع دخول الأدوية ويُعرقل إنقاذ الأرواح في غزة

اتهم محمد أبو عفش، مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة منع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى القطاع، بما في ذلك المسكنات، عبر جميع المعابر، في إطار سياسة ممنهجة لتعطيل عمل المنظومة الصحية.

وقال أبو عفش إن الاحتلال لا يكتفي بتدمير المستشفيات والبنية التحتية الصحية، بل يعمد إلى تعطيل القطاع الصحي بالكامل، مشيرًا إلى أن هذا التعطيل يؤدي إلى وفاة مرضى ويمنع إنقاذ آلاف الأرواح.

وكشف أن نحو 11 ألفًا و800 مريض بالسرطان لم يعودوا يتلقون العلاج بعد تدمير مستشفياتهم، ما تسبب في مضاعفات صحية ووفاة عدد منهم.

وأشار إلى وجود 60 ألف سيدة حامل، و17 ألف طفل حديث الولادة يواجهون نقصًا حادًا في الحليب والأدوية، بالإضافة إلى 350 ألف مريض بالسكري والضغط محرومين من العلاج منذ أكثر من 5 أشهر.

وأكد أن هذه الأرقام تعكس كارثة إنسانية وصحية حقيقية في غزة، قد تتفاقم مع استمرار الحصار ومنع إدخال المساعدات الطبية.

