الخارجية الفلسطينية: اقتحامات المسئولين الإسرائيليين للضفة تقويض ممنهج لحل الدولتين

أكدت الخارجية الفلسطينية أن وجود اقتحامات من مسئولين الإسرائيليين للضفة تقويض ممنهج لحل الدولتين.

وأدانت الخارجية الفلسطينية، اقتحام سموتريتش موقع ترسلة جنوب جنين بالضفة الغربية.



وذكرت وسائل إعلام اسرائيلية أن أسطولا بحريا يقل عائلات أسرى إسرائيليين إنطلق من عسقلان باتجاه قطاع غزة.

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، في تصريحات لهم: “ندعو إلى التظاهر أمام مكان انعقاد المجلس المصغر اليوم بشكل طارئ”.

وأضافت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: “لن نصمت بعد الآن ولن نتنازل والشعب فقط هو من سيعيد المخطوفين من غزة”.

وكانت عائلات أسرى الاحتلال الإسرائيلي وجهت نداءً إلى رئيس أركان جيش الاحتلال زامير قبيل انعقاد الكابينت هذا المساء، قائلة: "لا تكن شريكا في التضحية بالأسرى”.