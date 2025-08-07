النقل: اشتراكات للطلاب بالأتوبيس الترددي ومد العمل للواحدة صباحا

قالت وزارة النقل إنه في اطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لإنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي ضوء بدء التشغيل التجريبي بجمهور الركاب للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي الممتدة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطه بطول 35 كم منذ الأول من يونيو 2025 وفي اطار الاقبال الكبير من المواطنين على استقلال الاتوبيس الترددي BRT وتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لرئيس وقيادات الشركة المصرية للأتوبيس الترددي بتقديم كافة التيسيرات لطلاب المدارس والجامعات لتمكينهم من استخدام الأتوبيس الترددي كوسيلة مواصلات حضارية وسريعة ومكيفة وآمنة للوصول إلى المدارس والجامعات الواقعة على على طول خط تشغيل الاتوبيس الترددى وذلك في اطار حرص الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل على دعم الطلاب وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية



أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس التردديBRT منح الطلاب اشتراكات بخصومات خاصة تتيح للطالب استخدام الخدمة بشكل منتظم مما يوفر الوقت والتكلفة، وبما يضمن الانتقال في بيئة آمنة ومنظمة ، ويمكن للطلاب التقدم للحصول على الاشتراكات خلال الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر 2025 عبر استيفاء الاستمارة الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي https://brt-eg.comوتقديمها في أحد منافذ الاشتراكات بمحطة أكاديمية الشرطة أو محطة الإسكندرية الزراعي .



جدير بالذكر أن تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري يجسد أحد أبرز مشروعات النقل الجماعي الحضاري التي تتبناها الدولة لتوفير وسيلة انتقال آمنة ومستدامة تقدم اعلى مستويات الخدمة للمواطنين حيث يعتمد نظام تشغيل الاتوبيس الترددى على مسار مخصص على الطريق الدائري لضمان سرعة الانتقال، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة حيث زُوّدت جميع الحافلات بأنظمة تكييف وتتبع لحظي وكاميرات مراقبة، مع مراعاة توفير بيئة انتظار آمنة ومريحة للمواطنين داخل المحطات



كما تم مد ساعات التشغيل اليومية حتى الساعة الواحدة صباحاً لتصبح مواعيد التشغيل يوميا من السادسة الى الواحدة صباحا لتتناسب مع احتياجات المواطنين خاصة خلال فترات الذروة ، و تم تحديد زمن التقاطر بين الرحلات ليتراوح ما بين من 5 إلى 10 دقائق، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لزيادة ثقة المواطنين بها كوسيلة انتقال يومية يعتمد عليها