63 ألف طن مساعدات مصرية إلى غزة منذ بدء الأزمة.. والهلال الأحمر يقود الجهود

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن انطلاق القافلة الحادية عشرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتي تضم 200 شاحنة تحمل قرابة 4000 طن من الإمدادات الإنسانية، ضمن الجهود الشعبية والرسمية المصرية المستمرة منذ اندلاع الأزمة.

وأكد مراسل “إكسترا نيوز” أحمد عبد الرازق، أن إجمالي ما تم إدخاله إلى قطاع غزة من المساعدات المصرية حتى الآن بلغ نحو 63 ألف طن، ما يعكس حجم الالتزام المصري في التخفيف من المعاناة الإنسانية داخل القطاع.

وقال إن الهلال الأحمر المصري يلعب دورًا محوريًا في تنسيق وإدارة عمليات تفويج القوافل، بمشاركة أكثر من 35 ألف متطوع، بالإضافة إلى العاملين من الجهات الحكومية، ليصل عدد المشاركين في منظومة الإغاثة إلى ما يزيد عن 50 ألف شخص.

ووجّه عبد الرازق التحية إلى سائقي الشاحنات الذين يصبرون على الانتظار لأيام طويلة ويخضعون لتفتيش متكرر، دون كلل أو تذمر، إدراكًا منهم لأهمية الدور الإنساني الذي يؤدونه في إيصال المساعدات للمدنيين المحاصرين في غزة.