تواصل تدفق المساعدات الإنسانية المصرية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

قال أحمد عبد الرازق، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، إن قوافل المساعدات الإنسانية المصرية لا تزال تتدفق باتجاه قطاع غزة، عبر الأراضي المصرية، مرورًا بمعبر كرم أبو سالم، في إطار الدعم المستمر للأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح عبد الرازق، خلال مداخلة مع الإعلامية مريم حسن، على قناة "إكسترا نيوز"، أن القافلة العاشرة من قوافل المساعدات المصرية، التي يُشرف عليها الهلال الأحمر المصري، بدأت صباح اليوم في تفويج شاحناتها إلى داخل القطاع، مشيرًا إلى أن الفوج الخامس من القافلة يتحرك حاليًا باتجاه البوابة الجانبية المؤدية إلى معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا للدخول.

ولفت إلى أن الفوج الأول من القافلة العاشرة قد دخل القطاع بالفعل بدءًا من الساعة السادسة صباحًا، وهو محمل بمساعدات متنوعة تشمل: سلالًا غذائية، وأجولة دقيق، ومستلزمات طبية، وأدوات للعناية الشخصية، إضافة إلى أسرّة للمستشفيات، ضمن تجهيزات تهدف إلى إعادة تأهيل عدد من المرافق الصحية المتضررة في القطاع.

وأكد عبد الرازق أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يشارك أيضًا في جهود الإغاثة، من خلال قافلة ضخمة تضم 200 شاحنة، تحمل ما يقرب من 4000 طن من المساعدات الإنسانية، وهي القافلة الحادية عشرة التي يسيّرها التحالف منذ اندلاع الأزمة، ليصل إجمالي ما تم إدخاله إلى غزة إلى نحو 63 ألف طن حتى الآن.

ونوّه المراسل إلى أن الهلال الأحمر المصري يضطلع بدور محوري في تنسيق وتفويج الشاحنات، ويشارك في العملية أكثر من 35 ألف متطوع، فضلًا عن العاملين بالجهات الرسمية، ما يجعل عدد المشاركين في هذه المنظومة يتجاوز 50 ألف شخص.

كما أشاد بتفاني سائقي الشاحنات الذين ينتظرون لأيام طويلة، ويخضعون لعمليات تفتيش متكررة، دون شكوى، إدراكًا منهم لأهمية الدور الإنساني الذي يقومون به.