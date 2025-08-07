مهند لاشين: شعرنا بأننا غير مصريين بعد التتويج القاري.. وهوية بيراميدز مختلفة

قال مهند لاشين لاعب نادي بيراميدز الحالي وطلائع الجيش ومودرن سبورت السابق، إن السماوي صنع حالة مختلفة في كرة القدم المصرية وأضاف قوة للمنافسة على مدار سبع سنوات، متابعًا: بيراميدز قدم تجربة ناجحة أضافت كثيرًا للدوري، ونريد رؤية تجارب آخرى مثل المصري وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي ومودرن سبورت، وقتها سيكون للدوري المصري شأن آخر.

وتابع "لاشين" حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: شعرنا إننا غير مصريين بسبب عدم الاهتمام الإعلامي والجماهيري بتواجدنا في نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل تتويجنا باللقب، وهو ما خلق لنا دوافع أكثر وتحديات أكبر من أجل كتابة التاريخ والفوز بالبطولة الأهم للأندية في القارة.

وأضاف لاعب طلائع الجيش السابق: الوضع كان هيختلف مع تواجد الأهلي أو الزمالك في نهائي دوري الأبطال، الفريقان متواجدان في دائرة الاهتمام الإعلامي والجماهيري في أي بطولة يشاركا فيها، ولو حققا اللقب كانت الدنيا هتتقلب، لكن إحنا حققنا دوري أبطال إفريقيا ومحدش شعر بينا ولا اتكلم على الإنجاز الذي حققه بيراميدز.

وواصل لاعب مودرن سبورت السابق: تواجد الجماهير يفرق مع أي فريق، وبيعطي اللاعبين قوة وثقة أزيد، لكن الوضع في بيراميدز مختلف، نادي تم إنشاؤه بدون جماهير وأصبح له هوية مختلفة، بيقدم كورة هي الأفضل، منافس قوي على كل البطولات، بالتالي عدم تواجد الجماهير لم يعد شيء مؤثر، مضيفًا: ورغم ذلك تواجد جماهير مصر فرق معانا في نهائي دوري أبطال إفريقيا ومنحنا قوة إضافية مكنتنا من التتويج باللقب، والحمد لله أصبح عندنا جماهير بتحبنا وبتحب كورتنا.

واختتم مهند لاشين حديثه: قدمنا مباراة قوية في نهائي كأس مصر أمام الزمالك، المنافس القوي الذي يمتلك تاريخ عريق وجماهير كبيرة، المباراة كانت صعبة للغاية، فنيًا كنا جيدين لكن ذهنيًا لم نكن على المستوى المطلوب، بسبب نهائي دوري أبطال إفريقيا والاحتفالات والصيام.