أمير هشام يكشف مصير كريم فؤاد مع الأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام، موقف النادي الأهلي مع عقد لاعب الفريق كريم فؤاد.

وقال أمير هشام في تصريحات تلفزيونية عبر بلس 90: “محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي سيعقد جلسة خلال الأيام القليلة القادمة مع كريم فؤاد من أجل تمديـد عقده مع النادي.. اللاعب يرحب بالطبع بالتوقيع على عقود جديدة مع الأهلي”.

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لضربة البداية فى بطولة الدوري المصري الممتاز أمام مودرن سبورت يوم السبت المقبل فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

ويفتتح الأهلي بطولة الدوري بمواجهة مودرن سبورت فى أولى مبارياته فى الجولة الأولي محاولا الحفاظ على لقبه الذى توج به الموسم الماضي .

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم، الخميس، استعدادا لمواجهة مودرن سبورت بعد غد، السبت، في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري، وسيكون مران اليوم هو الفيصل في اختيار التشكيل الذي سيخوض به المواجهة.