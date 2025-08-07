401 مليون.. مهيب عبد الهادي يستعرض تكلفة الأهلي والزمالك في ميركاتو الصيف

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، تكلفة صفقات ناديي الأهلي والزمالك، في الميركاتو الصيفي، قبل بداية الدوري المصري وفقا لموقع “ترانسفير ماركت”.

وتكلف ميركاتو الزمالك 7.08 مليون يورو ما يعادل 401 مليون جنيه مصري.

بينما تكلف ميركاتو الأهلي 5.34 مليون يورو ما يعادل 302 مليون جنية مصري.

تقديم موعد انطلاق الدوري الجديد

قررت رابطة الأندية المحترفة تقديم موعد انطلاق الدوري المصري لموسم 2025-2026، من يوم 15 أغسطس إلى 8 أغسطس، أي قبل أسبوع كامل، بهدف إتاحة الفرصة أمام اللاعبين لخوض أربع جولات مع أنديتهم، قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر في سبتمبر المقبل، استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

توجه نحو الانضباط والمواكبة الأوروبية

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تلتزم فيها الرابطة بموعد مبكر لانطلاق الدوري، في محاولة جادة لمواكبة جدول الدوريات الأوروبية الكبرى التي تنطلق غالبًا في أغسطس، وذلك بعد سنوات من التذبذب في مواعيد انطلاق وختام الموسم الكروي المصري.