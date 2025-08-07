التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

يستعد فريق الكرة بنادي الزمالك لضربة البداية فى بطولة الدوري المصري الممتاز أمام سيراميكا كليوباترا غدا، الجمعة، فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: عمر جابر، وحسام عبدالمجيد، الونش، وإيشو.

في خط الوسط: دونجا، عبدالله السعيد، وناصر ماهر.

في خط الهجوم: شيكوبانوا، وناصر منسي، والدباغ.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض تدريبات خططية متنوعة خلال مران اليوم، وحرص يانيك فيريرا وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين خلال هذه الفقرة.

وخاض اللاعبون تقسيمة قوية في ختام المران، لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

ألقى البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين، وشرح المدير الفني خلال المحاضرة العديد من الجوانب الفنية الخاصة بطريقة اللعب، ومنح اللاعبين العديد من التعليمات لتنفيذها خلال مران اليوم.

وتحدث فيريرا مع اللاعبين عن بعض الأمور الخاصة بفريق سيراميكا كليوباترا، وطريقة لعب الفريق المنافس من أجل الاستعداد للقاء المقبل بالشكل الأنسب.





