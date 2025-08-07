موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في افتتاح بطولة الدوري

يستعد فريق الكرة بنادي الزمالك لضربة البداية فى بطولة الدوري المصري الممتاز أمام سيراميكا كليوباترا غدا الجمعة فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك مع سيراميكا كليوباترا في الأسبوع الأول من الدورى في التاسعة من مساء غد الجمعة بإستاد هيئة قناة السويس.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم تعديل مباريات شهر أغسطس من الدوري نظراً لارتفاع حرارة الجو، حيث من المقرر أن تقام المباريات في السادسة والتاسعة مساءً، بدلاً من الخامسة والثامنة مساءً، حفاظاً على سلامة اللاعبين.

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الجوانب الفنية والخططية خلال تدريبات الفريق، التى أقميت على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض تدريبات خططية متنوعة خلال مران اليوم، وحرص يانيك فيريرا وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين خلال هذه الفقرة.

وخاض اللاعبون تقسيمة قوية في ختام المران، لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين وشرح المدير الفني خلال المحاضرة العديد من الجوانب الفنية الخاصة بطريقة اللعب، ومنح اللاعبين العديد من التعليمات لتنفيذها خلال مران اليوم.

وتحدث فيريرا مع اللاعبين عن بعض الأمور الخاصة بفريق سيراميكا كليوباترا، وطريقة لعب الفريق المنافس من أجل الاستعداد للقاء المقبل بالشكل الأنسب.

صفقات الزمالك

نجح نادي الزمالك في تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية بعشرة لاعبين جدد، في إطار خطة الإدارة الفنية لإعادة بناء الفريق والمنافسة بقوة على كافة البطولات في الموسم الجديد. وشملت الصفقات مزيجًا من العناصر المحلية والأجنبية، مع التركيز على دعم الخطوط الثلاثة، خاصة في الخط الأمامي.

وجاءت أبرز الأسماء المنضمة للفريق الأبيض كالتالي: الحارس المخضرم المهدي سليمان، والمهاجم الأنجولي شيكو بانزا، إلى جانب الثنائي الفلسطيني آدم كايد وعدي الدباغ، والمغربي عبد الحميد معالي، بالإضافة إلى المصريين عمرو ناصر، أحمد شريف، أحمد ربيع، محمد إسماعيل، والمدافع البرازيلي خوان ألفينا.

وتعكس هذه الصفقات توجه الزمالك نحو تنويع الجنسيات ودمج اللاعبين الشباب بالخبرات الدولية، بما يواكب خطة التطوير وإعادة الهيكلة الفنية للفريق.