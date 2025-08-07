أبها السعودي يعلن استعارة الجفالي من الزمالك لمدة موسم

أعلن نادي أبها السعودي بشكل رسمي التعاقد مع أحمد الجفالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، يتضمن بند أحقية الشراء مقابل نحو 800 ألف دولار.

ووصل الجفالي إلى المملكة مساء أمس، الأربعاء، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، تمهيدًا لانضمامه إلى الفريق السعودي بعقد إعارة يمتد لموسم واحد.

ويأتي رحيل الجفالي ضمن خطة الزمالك لإفساح المجال أمام تدعيم صفوف الفريق بصفقة أجنبية جديدة، حيث تم التعاقد مع البرازيلي خوان ألفينا.

تضم قائمة الأجانب خمسة لاعبين هم: محمود بنتايج، وشيكو بانزا، وسيف الجزيري، وصلاح مصدق، بجانب البرازيلي خوان ألفينا، وابتعد الجفالي بعد انضمامه رسميًا للدوري السعودي.

وأعلن نادي الزمالك 10 صفقات حتى الآن خلال سوق الانتقالات الصيفية، وهم: مهدي سليمان، وأحمد ربيع، وعمرو ناصر، وأحمد شريف، وشيكو بانزا، وآدم كايد، وعبد الحميد معالي، وعدي الدباغ، ومحمد إسماعيل.