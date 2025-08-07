قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر
الليلة.. يد الفراعنة على موعد مع البحرين في كأس العالم للناشئين
الوزراء يستعرض أهم فرص توطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية بمصر
موعد انطلاق بطولة الدوري المصري للموسم الجديد
نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة .. بعد قليل
من قلب الصعيد .. تفاصيل استئصال مثانة وتركيب أخرى صناعية لمريض يبلغ من العمر 68 عاماً
حكايات في العمليات.. استئصال ورم ليفي لسيدة ثلاثينية مع الحفاظ على الرحم والمبيضين|تفاصيل
أرقام البرازيل خوان ألفينا بعد انضمامه للزمالك رسميا
أبرز مباريات اليوم الخميس 7-8-2025 والقنوات الناقلة
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يطلق النسخة الأولى من قسم «CAIRO’S XR» للوسائط الجديدة
17 أغسطس..بدء تسليم 114 قطعة أرض مقابر بمدينة القاهرة الجديدة
حالة الطقس اليوم في مصر .. الصغرى بالقاهرة 25 درجة
رياضة

أبها السعودي يعلن استعارة الجفالي من الزمالك لمدة موسم

القسم الرياضي

أعلن نادي أبها السعودي بشكل رسمي التعاقد مع أحمد الجفالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، يتضمن بند أحقية الشراء مقابل نحو 800 ألف دولار.

ووصل الجفالي إلى المملكة مساء أمس، الأربعاء، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، تمهيدًا لانضمامه إلى الفريق السعودي بعقد إعارة يمتد لموسم واحد.

ويأتي رحيل الجفالي ضمن خطة الزمالك لإفساح المجال أمام تدعيم صفوف الفريق بصفقة أجنبية جديدة، حيث تم التعاقد مع البرازيلي خوان ألفينا. 

تضم قائمة الأجانب خمسة لاعبين هم: محمود بنتايج، وشيكو بانزا، وسيف الجزيري، وصلاح مصدق، بجانب البرازيلي خوان ألفينا، وابتعد الجفالي بعد انضمامه رسميًا للدوري السعودي.

وأعلن نادي الزمالك 10 صفقات حتى الآن خلال سوق الانتقالات الصيفية، وهم: مهدي سليمان، وأحمد ربيع، وعمرو ناصر، وأحمد شريف، وشيكو بانزا، وآدم كايد، وعبد الحميد معالي، وعدي الدباغ، ومحمد إسماعيل.

الزمالك أبها السعودي نادي الزمالك الجفالي صفقات الزمالك

التوقيت الصيفي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 83.2% والطب البيطري 84.9% والعلوم 81.2%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

عقود معفية من قانون الإيجار القديم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

الدكتور علي جمعة

ما فائدة أن يعلمنا الله صفة من صفاته ويظهرها لنا؟ علي جمعة يجيب

علامات السحر والحسد في البيت

علامات السحر والحسد في البيت.. تظهر 5 على الحوائط و3 بأهله

السوشيال

أمين الفتوى يحذر من تحول الأخلاق لسوق نخاسة على السوشيال

بالصور

بعد نقله للمستشفى .. أعراض وأسباب مرض محمد منير

خطيرة على معدة فارغة.. هل شرب القهوة على الريق يسبب السكري؟

ساندى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

تركيبة بسيطة لكن قوية.. فوائد بذور الشيا وطريقة تحضيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

