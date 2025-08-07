قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
204761 طالب يؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 من السبت القادم
استشهاد سوري وجرح آخرين في غارات لجيش الاحتلال علي جنوب لبنان
وسائل إعلام فلسطينية: 13 شهيدًا في قطاع غزة منذ فجر الخميس وحتي الآن
في هذه الحالة.. رفع عداد الكهرباء القديم وتركيب "أبو كارت"
شاهد| مصر تنجز مشروعًا ضخمًا لتأمين الغاز في صيف 2025.. وهذه جهود الدولة لاستقدام سفن «إعادة التغييز»
فريق طبي بمستشفى أسوان الجامعى ينجح في استخراج سيخ حديدي من جسد عامل..شاهد
قبل انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية.. ننشر مصروفات كل كلية بالأرقام
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية العاشرة من مصر إلى قطاع غزة
كينيدي يشعل الجدل .. الولايات المتحدة توقف تمويل تطوير لقاحات كورونا
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 7 أغسطس.. كم وصل عيار 21؟
موعد افتتاح المتحف المصري الكبير رسمياً.. وهذه أسعار التذاكر
هل يلزم الزوج تنفيذ شرط الطلاق بعد الإنجاب؟.. د. عطية لاشين يوضح الحكم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أمير مرتضى: تدشين قناة الزمالك إنجاز كبير لمجلس منصور.. ولابد من إعادة هيكلتها

رباب الهواري

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن تدشين قناة النادي الرسمية يعد إنجازًا كبيرًا يحسب للمجلس السابق برئاسة مرتضى منصور.
 

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية "TeN": قناة نادي الزمالك كانت بمثابة مشروع يتحدث عنه أكثر من رئيس سابق للنادي، ولم يقم أي منهم بتنفيذ وعوده، لكن مجلس مرتضى منصور هو من قام بتدشين القناة وإطلاقها بشكل رسمي حتى تكون الواجهة الإعلامية للنادي والمنبر الذي يخاطب جماهيره.

وأضاف: قناة نادي الزمالك فقدت هويتها منذ رحيل مجلس مرتضى منصور، وأصبحت لا تليق بالجماهير البيضاء، ولابد من إعادة عيكلتها خلال الفترة المقبلة، وإطلاق برامج جديدة تعبر عن الجمهور ومكانة النادي.

التوقيت الصيفي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 83.2% والطب البيطري 84.9% والعلوم 81.2%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

أم مكة

ملايين وسبائك ذهب.. ماذا وجدت أجهزة الأمن داخل منزل أم مكة؟

حالة الطقس

تصل لـ 45 مئوية.. عودة الموجة الحارة خلال أيام

اجتماع جامعة جنوب الوادى

أخبار قنا..شاب ينهى حياة عمه انتقاما لوالده..مديرية التعليم تستعد لامتحانات الدبلومات الفنية

صورة موضوعية

أخبار البحر الأحمر.. بدء اختبارات القيادات التربوية.. وانطلاق برنامج "المرأة تقود" بالغردقة

اسعاف - ارشيفية

إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بأسوان

بالصور

ساندى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

تركيبة بسيطة لكن قوية.. فوائد بذور الشيا وطريقة تحضيرها

بـ 6 آلاف جنيه.. مي عمر تخطف الأنظار بفستان قصير

الجو هيقلب تاني.. بعد تحذيرات الأرصاد كيف تؤثر الحرارة على ضغط الدم

