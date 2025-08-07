الأهلي يخوض مرانه الرئيسي استعداداً لمودرن سبورت

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم، الخميس، استعدادا لمواجهة مودرن سبورت بعد غد، السبت، في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري، وسيكون مران اليوم هو الفيصل في اختيار التشكيل الذي سيخوض به المواجهة.

ويفتقد الفريق الأحمر في تلك المباراة جهود مروان عطية وأحمد نبيل كوكا للإصابة، بخلاف اللاعبين الذي رحلوا عن الصفوف.

واستقر خوسيه ريبيرو على إجراء تعديل نوعي على التشكيل الذي خاض به مواجهة بتروجت الودية الأخيرة أمام مودرن سبورت، حيث إنه وبناءً على رأي جهازه المعاون سيكون التشكيل الأقرب كل من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني وياسين مرعي وياسر إبراهيم وديانج ومحمد علي بن رمضان ومحمد مجدي أفشة وأحمد مصطفى زيزو وتريزيجيه ومحمد شريف.

وشهد مران الفريق أمس ظهور عنصر أجنبي جديد انضم لتشكيل الجهاز الفني، وكان خوسيه ريبيرو، المدير الفني، طلب خلال معسكر تونس من محمود الخطيب، رئيس النادي، ضم عنصر جديد للجهاز الفني متخصص في العلوم الرياضية والتحليل والقياسات البدنية، وتمت الموافقة فعليا وحضر المدرب الجديد إلى مصر، ويدعى الإسباني ألبيرتو سانشيز لوبيز.