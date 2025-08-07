قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر
الليلة.. يد الفراعنة على موعد مع البحرين في كأس العالم للناشئين
الوزراء يستعرض أهم فرص توطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية بمصر
موعد انطلاق بطولة الدوري المصري للموسم الجديد
نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة .. بعد قليل
من قلب الصعيد .. تفاصيل استئصال مثانة وتركيب أخرى صناعية لمريض يبلغ من العمر 68 عاماً
حكايات في العمليات.. استئصال ورم ليفي لسيدة ثلاثينية مع الحفاظ على الرحم والمبيضين|تفاصيل
أرقام البرازيل خوان ألفينا بعد انضمامه للزمالك رسميا
أبرز مباريات اليوم الخميس 7-8-2025 والقنوات الناقلة
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يطلق النسخة الأولى من قسم «CAIRO’S XR» للوسائط الجديدة
17 أغسطس..بدء تسليم 114 قطعة أرض مقابر بمدينة القاهرة الجديدة
حالة الطقس اليوم في مصر .. الصغرى بالقاهرة 25 درجة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الأهلي يخوض مرانه الرئيسي استعداداً لمودرن سبورت

النادي الأهلي
النادي الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم، الخميس، استعدادا لمواجهة مودرن سبورت بعد غد، السبت، في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري، وسيكون مران اليوم هو الفيصل في اختيار التشكيل الذي سيخوض به المواجهة.

ويفتقد الفريق الأحمر في تلك المباراة جهود مروان عطية وأحمد نبيل كوكا للإصابة، بخلاف اللاعبين الذي رحلوا عن الصفوف.

واستقر خوسيه ريبيرو على إجراء تعديل نوعي على التشكيل الذي خاض به مواجهة بتروجت الودية الأخيرة أمام مودرن سبورت، حيث إنه وبناءً على رأي جهازه المعاون سيكون التشكيل الأقرب كل من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني وياسين مرعي وياسر إبراهيم وديانج ومحمد علي بن رمضان ومحمد مجدي أفشة وأحمد مصطفى زيزو وتريزيجيه ومحمد شريف.

وشهد مران الفريق أمس ظهور عنصر أجنبي جديد انضم لتشكيل الجهاز الفني، وكان خوسيه ريبيرو، المدير الفني، طلب خلال معسكر تونس من محمود الخطيب، رئيس النادي، ضم عنصر جديد للجهاز الفني متخصص في العلوم الرياضية والتحليل والقياسات البدنية، وتمت الموافقة فعليا وحضر المدرب الجديد إلى مصر، ويدعى الإسباني ألبيرتو سانشيز لوبيز.

