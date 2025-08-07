أحمد حسن يكشف موقف محمد عبد المنعم من العودة للأهلي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق عن موقف اللاعب محمد عبد المنعم نجم نيس الفرنسي من العودة للأهلي.

و كتب أحمد حسن :مصدر في الأهلي: أحد المسئولين في النادي تواصل مع محمد عبدالمنعم للاطمئنان على برنامجه التأهيلي وعرض عليه العودة للفريق.

وتابع : عبدالمنعم أكد رغبته في استكمال مشواره بأوروبا وكل الأولوية لبيته النادي الأهلي حال فكر في العودة لمصر بعد انتهاء رحلته الاحترافية.

وكان محمد عبد المنعم لاعب الأهلي السابق الذي انتقل الموسم الماضي إلى نيس الفرنسي قد تعرض للإصابة الموسم الماضي، بقطع في الرباط الصليبي مما دفع نادي نيس للتعاقد مع مدافع جديد.