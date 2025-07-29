محمد عبد المنعم: من يتهم مصر بعرقلة المساعدات لغزة إما جاهل أو حاقد

استنكر اللواء محمد عبد المنعم، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، اتهام البعض لمصر بمنع دخول المساعدات إلى غزة، مؤكداً أن هذه ادعاءات باطلة لا تستند إلى واقع، وقال: "من يزعم أن مصر تمنع الطعام عن غزة، إما لا يفهم أو جاهل أو حاقد على الدولة المصرية".

وأضاف خلال برنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن مصر كانت قد جهزت 600 شاحنة مساعدات في مارس الماضي عند معبر رفح، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي هو من منع دخولها، مشيراً إلى أن إسرائيل تحاصر الفضاء الجوي والبحر والمعابر وتلقي باللوم على الآخرين.

وأكد أن مصر قامت بمد الطرق إلى معبر رفح، وأعادت تأهيل ميناء ومطار العريش، وأن 80% من المواد الغذائية التي دخلت غزة جاءت من مصر، بواقع 700 ألف طن عبر 300 ألف شاحنة، ما يؤكد أن مصر لم ولن تتخلى عن غزة.