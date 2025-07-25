بعد إصابة محمد عبد المنعم .. نيس يتعاقد مع مدافع جديد

أعلن نادي نيس الفرنسي التعاقد مع مدافع جديد وهو الغاني كوجو بيبر أوبونج من نوركوبينج السويدي.



وأعرب فابريس بوكيه، المدير العام لنادي OGC نيس، عن سعادته بانضمامه قائلاً: "إنه يُعزز قطاعًا حيويًا، حيث نعاني من غيابات مهمة في النصف الأول من الموسم، في حين أن الموسم سيكون حافلًا بالنشاط والتحديات. لقد أقنعتنا شخصيته المميزة وعزمه على الانضمام إلينا بأنه يمتلك كل المقومات اللازمة للاندماج سريعًا في ثقافة نادي OGC نيس ومتطلبات فرانك (هايس)".



وكان محمد عبد المنعم لاعب الأهلي السابق الذي انتقل الموسم الماضي إلى نيس الفرنسي قد تعرض للإصابة الموسم الماضي، بقطع في الرباط الصليبي مما دفع نادي نيس للتعاقد مع مدافع جديد.