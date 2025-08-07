طارق يحيى: تجربة الزمالك تحتاج لصبر.. ومعظم الصفقات من أندية شركات

أكد طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق، أن الصفقات التي أبرمها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم الحالي تعتبر جيدة، لكن التجربة الجديدة للفريق تحتاج إلى الصبر وعدم التسرع في الحكم.

وأوضح يحيى في تصريحات إعلامية، أن معظم اللاعبين المنضمين حديثًا للفريق قادمون من أندية الشركات وليس من الفرق الجماهيرية، مما يجعل من الصعب تقييم مستواهم مبكرًا، مؤكدًا الأفضل أن ننتظر حتى نهاية الدور الأول من الدوري لتقييم التجربة بشكل واقعي، وقتها سيتضح إذا ما كان الزمالك قادرًا على المنافسة على اللقب أم لا.

وأشار إلى أن بعض اللاعبين لا يظهرون بشكل جيد في أندية معينة فقط لأن المدربين لا يقتنعون بمستوياتهم، مستشهدًا بمثال أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، الذي تألق خارج أسوار القلعة الحمراء، بينما لم يحظَ بنفس الثقة داخله من بعض المدربين.

وفي مقارنة بين الأهلي والزمالك قال طارق يحيى، جمهور الأهلي كانت لديه تطلعات كبيرة في مونديال الأندية، خاصة بعد الصفقات القوية التي أبرمها الفريق، ولذلك جاء الخروج المبكر من البطولة محبطًا للجماهير.

وأضاف:"الوضع في الزمالك مختلف تمامًا، سقف التوقعات ليس مرتفعًا بنفس الدرجة، وبالتالي فإن أي تعثرات محتملة لن تصيب الجمهور بالإحباط بنفس الشكل، لأن الجمهور يعلم أن الفريق يمر بتجربة جديدة وتشكيل مختلف."