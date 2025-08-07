قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات.. بوتين يكشف مكان القمة الروسية الأمريكية
بوتين: روسيا والولايات المتحدة مهتمتان بعقد لقاء على مستوى الزعماء
قرار عاجل بشأن دعوى مرتضى منصور لحظر التيك توك في مصر
رسم صورا خادشة على أجساد السيدات.. المتهم يواجه الحبس سنتين
ترخيص إلزامي وشروط صارمة.. قرار وزاري جديد لتنظم تداول زيوت الطعام المُستعملة
المفتي الرشيد .. رؤية مُبتكرة من دار الإفتاء تُلهم العالم الإسلامي في مواجهة تحديات العصر
افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر.. والنواب: أكبر الصروح الثقافية بالعالم
ترامب: وجهت وزارة التجارة بالبدء في العمل على تعداد سكاني جديد ودقيق
بيان رسمي.. العلاج الطبيعي تهاجم مشاهير التيك توك بألفاظ يعاقب عليها القانون
رئيس هيئة الدواء يكشف تفاصيل منظومة التتبع الدوائي وموعد التطبيق
وزير الدولة للإنتاج الحربي: شركة حلوان للمسبوكات صرح صناعي هام بالدولة
كاراتيه وطائرة وقدرات خاصة| أبطال وادي دجلة يواصلون حصد الميداليات إفريقيًا وعالميًا
طارق يحيى: تجربة الزمالك تحتاج لصبر.. ومعظم الصفقات من أندية شركات

منتصر الرفاعي

أكد طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق، أن الصفقات التي أبرمها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم الحالي تعتبر جيدة، لكن التجربة الجديدة للفريق تحتاج إلى الصبر وعدم التسرع في الحكم.

وأوضح يحيى في تصريحات إعلامية، أن معظم اللاعبين المنضمين حديثًا للفريق قادمون من أندية الشركات وليس من الفرق الجماهيرية، مما يجعل من الصعب تقييم مستواهم مبكرًا، مؤكدًا الأفضل أن ننتظر حتى نهاية الدور الأول من الدوري لتقييم التجربة بشكل واقعي، وقتها سيتضح إذا ما كان الزمالك قادرًا على المنافسة على اللقب أم لا.

وأشار إلى أن بعض اللاعبين لا يظهرون بشكل جيد في أندية معينة فقط لأن المدربين لا يقتنعون بمستوياتهم، مستشهدًا بمثال أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، الذي تألق خارج أسوار القلعة الحمراء، بينما لم يحظَ بنفس الثقة داخله من بعض المدربين.

وفي مقارنة بين الأهلي والزمالك قال طارق يحيى، جمهور الأهلي كانت لديه تطلعات كبيرة في مونديال الأندية، خاصة بعد الصفقات القوية التي أبرمها الفريق، ولذلك جاء الخروج المبكر من البطولة محبطًا للجماهير.

وأضاف:"الوضع في الزمالك مختلف تمامًا، سقف التوقعات ليس مرتفعًا بنفس الدرجة، وبالتالي فإن أي تعثرات محتملة لن تصيب الجمهور بالإحباط بنفس الشكل، لأن الجمهور يعلم أن الفريق يمر بتجربة جديدة وتشكيل مختلف."

