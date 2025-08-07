موعد مشاركة البرازيلي خوان ألفينا لأول مرة مع الزمالك

كشف الإعلامي سيف زاهر عن موعد مشاركة لاعب الزمالك الجديد البرازيلي خوان ألفينا في أول مباراة له مع الفريق.

وكتب سيف زاهر :البرازيلي خوان ألفينا لاعب الزمالك الجديد سيكون جاهز للمشاركة أمام المقاولون العرب يوم 16 أغسطس القادم .



وأعلن نادي الزمالك بشكل رسمي التعاقد مع البرازيلي خوان ألفينا في صفقة مميزة قبل غلق باب القيد في الانتقالات الصيفية.

وجاء التعاقد مع خوان ألفينا لدعم خط الهجوم في الزمالك وخصوصا الجناح الأيمن بعد رحيل أحمد سيد زيزو عن الفريق.

ولعب خوان ألفينا مع نادي أوليكساندريا الأوكراني 42 مباراة سجل 9 أهداف وصنع مثلهم ليصل عدد مساهماته التهديفية لـ 18 مساهمة

وتصل القيمة التسويقية للاعب خوان ألفينا لنحو 1.5 مليون يورو

وتأخرت الصفقة حتى اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي بسبب تعثر خروج أحمد الجفالي للإعارة حتى نجح الزمالك في حسم الصفقة لـ نادي أبها السعودي بشكل مجاني على سبيل الإعارة