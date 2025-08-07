قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس |توضيح عاجل من التعليم
«فقاسة البيض»| مشروع مُربح من غرفة منزلك ويُزيد الثروة الداجنة.. السر في هذا الجهاز |شاهد
نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
رياضة

رئيس نادي أبها: علاقتنا بالزمالك قوية.. والجفالي سيكون إضافة كبيرة

منتصر الرفاعي

أعلن سعد الأحمري، رئيس نادي أبها السعودي، عن تفاصيل صفقة التعاقد مع اللاعب التونسي أحمد الجفالي، قادمًا من نادي الزمالك المصري، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وقال الأحمري في تصريحات صحفية، إن المفاوضات مع الزمالك بدأت قبل نحو ثلاثة أسابيع، مشيدًا بعراقة النادي المصري وعلاقة الود التي تربط الناديين منذ سنوات. 

وأضاف  تسلمت رئاسة نادي أبها منذ شهر، وبدأنا التحرك سريعًا للتعاقد مع الجفالي، والتأخير في حسم الصفقة كان لأسباب طبية فقط تتعلق بالكشف الطبي، ولم تكن هناك أي صعوبات في التفاوض مع الزمالك.

وأكد رئيس نادي أبها أن الصفقة تمت بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، مقابل 200 ألف دولار تقريبًا، مع وجود بند يمنح أبها أفضلية شراء اللاعب بنهاية فترة الإعارة.

وعن اللاعب، أوضح الأحمري أحمد الجفالي لاعب صغير في السن ويمتلك إمكانيات كبيرة، ونتوقع أن يكون إضافة مميزة للفريق في الموسم المقبل.

واختتم الأحمري تصريحاته بالإشارة إلى أن قيمة بند أفضلية الشراء ستُناقش لاحقًا، رافضًا الإفصاح عنها في الوقت الحالي.

