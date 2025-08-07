رئيس نادي أبها: علاقتنا بالزمالك قوية.. والجفالي سيكون إضافة كبيرة

أعلن سعد الأحمري، رئيس نادي أبها السعودي، عن تفاصيل صفقة التعاقد مع اللاعب التونسي أحمد الجفالي، قادمًا من نادي الزمالك المصري، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وقال الأحمري في تصريحات صحفية، إن المفاوضات مع الزمالك بدأت قبل نحو ثلاثة أسابيع، مشيدًا بعراقة النادي المصري وعلاقة الود التي تربط الناديين منذ سنوات.

وأضاف تسلمت رئاسة نادي أبها منذ شهر، وبدأنا التحرك سريعًا للتعاقد مع الجفالي، والتأخير في حسم الصفقة كان لأسباب طبية فقط تتعلق بالكشف الطبي، ولم تكن هناك أي صعوبات في التفاوض مع الزمالك.

وأكد رئيس نادي أبها أن الصفقة تمت بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، مقابل 200 ألف دولار تقريبًا، مع وجود بند يمنح أبها أفضلية شراء اللاعب بنهاية فترة الإعارة.

وعن اللاعب، أوضح الأحمري أحمد الجفالي لاعب صغير في السن ويمتلك إمكانيات كبيرة، ونتوقع أن يكون إضافة مميزة للفريق في الموسم المقبل.

واختتم الأحمري تصريحاته بالإشارة إلى أن قيمة بند أفضلية الشراء ستُناقش لاحقًا، رافضًا الإفصاح عنها في الوقت الحالي.