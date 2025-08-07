قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تربية الإسكندرية تنظم مؤتمرها الدولي عن إدارة المواهب التعليمية

مؤتمر بتربية الاسكندرية
مؤتمر بتربية الاسكندرية
أحمد بسيوني

نظّم قسم الإدارة التربوية وسياسات التعليم بكلية التربية جامعة الإسكندرية، المؤتمر السنوي الدولي الرابع تحت عنوان: "إدارة المواهب في المؤسسات التعليمية: استراتيجيات القيادة التربوية لبناء كوادر المستقبل"، وذلك بحضور الدكتور حسن سعد عابدين، عميد الكلية، والدكتور محمد خميس حرب، رئيس قسم الإدارة التربوية وسياسات التعليم ورئيس المؤتمر، والدكتور سالم عبد الرازق سليمان، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة السيدة محمود إبراهيم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وفى كلمته، رحب الدكتور حسن سعد عابدين بجميع المشاركين، مؤكداً أهمية المؤتمر كمنصة علمية لتبادل الخبرات والرؤى، وكمساهمة فاعلة في تطوير المنظومة التعليمية على المستويين المحلي والدولى.

وقال إن المؤتمر يعكس الدور الريادي لكلية التربية – جامعة الإسكندرية، في دعم الحوار حول قضايا التعليم وتطوير استراتيجيات فعالة لإدارة المواهب، في ظل مساعي الدولة المصرية للاستثمار في العقول الشابة وبناء مستقبل قائم على المعرفة والابتكار.

وفي كلمته، أوضح الدكتور عربي أبو زيد أن كلية التربية تُعد شريكًا أساسيًا في إعداد القيادات التربوية القادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية، بما يعزز من كفاءة النظام التعليمي ويجعله أكثر قدرة على التعامل مع تحديات العصر، مؤكداً أن القيادة الواعية هي مفتاح نجاح التعليم والنهوض بالمجتمع.

من جانبه، أشار الدكتور محمد خميس حرب إلى أن استمرار انعقاد المؤتمر على مدار أربع سنوات متتالية، يجسد إيمان القسم العميق بقيمة الحوار العلمي وتبادل الخبرات، ويعكس التزامه بالمساهمة الجادة في تطوير الفكر والممارسة التربوية بما يتماشى مع متغيرات الواقع التعليمى، ووجّه الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث العلمي المتميز، من باحثين ومشاركين ورؤساء جلسات ولجان تنظيمية.

تضمن المؤتمر عدداً من الجلسات العلمية التي تناولت قضايا محورية في إدارة المواهب وتطوير القيادات التعليمية، وشهد طرح أوراق بحثية وتجارب ميدانية من باحثين وخبراء في مجالات التعليم والإدارة.

وفي ختام الفعاليات، أعلنت توصيات المؤتمر التي من شأنها دعم السياسات التعليمية وتعزيز بيئة الابتكار داخل المؤسسات التربوية.  

واختُتم المؤتمر بتكريم اللجنة المنظمة، مؤكدين أهمية العمل المشترك من أجل مستقبل تعليمى مشرق.

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم الجمل، عضو بيت العائلة المصرية ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالإسكندرية، والدكتور شاكر محمد فتحي، رئيس الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس من مصر والدول العربية.

الاسكندرية كلية التربية جامعة الاسكندرية مؤتمر علمي ادارة المواهب التعليمية

