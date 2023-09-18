بيلاروسيا توجه تحذيرا خطيرا لأوكرانيا بشأن الأسلحة النووية في مينسك

قال النائب الأول لسكرتير مجلس الأمن البيلاروسي بافيل مورافيكو، يوم الأحد، إن المتخصصين البيلاروسيين لديهم المهارات الكافية لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية الروسية المنتشرة في بيلاروسيا "إذا لزم الأمر".

وتعليقا على كلمات رئيس مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، الذي قال إن الجنود البيلاروسيين غير قادرين على استخدام الأسلحة النووية، أوضح مورافيكو: "إذا كانوا يعتقدون ذلك، فسأحذرهم من ذلك".

وأضاف: "الأفكار المتهورة والأفكار المتهورة لاختبار ما إذا كانت بيلاروسيا تستطيع استخدام مثل هذه الأسلحة، أستطيع أن أقول بمسؤولية كاملة أنه بعد تلقي الأسلحة النووية من روسيا، خضع متخصصونا لدورة كاملة من التدريب في روسيا".

وأشار إلى أن المتخصصون في بيلاروسيا لديهم الجرأة والإرادة والاستعداد لاستخدام كل الوسائل الممكنة للدفاع عن وطنهم إذا لزم الأمر.

وفي 25 مارس الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه بناء على طلب مينسك، ستنشر موسكو أسلحتها النووية التكتيكية في بيلاروسيا، على غرار ما كانت تفعله الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على أراضي حلفائها.

وزودت موسكو مينسك بالفعل بأنظمة صواريخ إسكندر التكتيكية القادرة على حمل أسلحة نووية، وساعدت مينسك على إعادة تجهيز طائراتها لحمل أسلحة متخصصة، وقد خضعت أطقم الصواريخ والطيارون للتدريب في روسيا.

وفي 16 يونيو الماضي، قال بوتين إن أول رؤوس حربية نووية روسية قد تم تسليمها بالفعل إلى بيلاروسيا وسيتم نشر الدفعة بأكملها بحلول نهاية العام.

وفي 23 يونيو، قال لوكاشينكو إن الجزء الأكبر من الرؤوس الحربية موجود بالفعل في بيلاروسيا.