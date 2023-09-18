عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيلاروسيا توجه تحذيرا خطيرا لأوكرانيا بشأن الأسلحة النووية في مينسك

الأسلحة النووية
الأسلحة النووية

قال النائب الأول لسكرتير مجلس الأمن البيلاروسي بافيل مورافيكو، يوم الأحد، إن المتخصصين البيلاروسيين لديهم المهارات الكافية لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية الروسية المنتشرة في بيلاروسيا "إذا لزم الأمر".

وتعليقا على كلمات رئيس مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، الذي قال إن الجنود البيلاروسيين غير قادرين على استخدام الأسلحة النووية، أوضح مورافيكو: "إذا كانوا يعتقدون ذلك، فسأحذرهم من ذلك".

وأضاف: "الأفكار المتهورة والأفكار المتهورة لاختبار ما إذا كانت بيلاروسيا تستطيع استخدام مثل هذه الأسلحة، أستطيع أن أقول بمسؤولية كاملة أنه بعد تلقي الأسلحة النووية من روسيا، خضع متخصصونا لدورة كاملة من التدريب في روسيا".

وأشار إلى أن المتخصصون في بيلاروسيا لديهم الجرأة والإرادة والاستعداد لاستخدام كل الوسائل الممكنة للدفاع عن وطنهم إذا لزم الأمر.

وفي 25 مارس الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه بناء على طلب مينسك، ستنشر موسكو أسلحتها النووية التكتيكية في بيلاروسيا، على غرار ما كانت تفعله الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على أراضي حلفائها.

وزودت موسكو مينسك بالفعل بأنظمة صواريخ إسكندر التكتيكية القادرة على حمل أسلحة نووية، وساعدت مينسك على إعادة تجهيز طائراتها لحمل أسلحة متخصصة، وقد خضعت أطقم الصواريخ والطيارون للتدريب في روسيا. 

وفي 16 يونيو الماضي، قال بوتين إن أول رؤوس حربية نووية روسية قد تم تسليمها بالفعل إلى بيلاروسيا وسيتم نشر الدفعة بأكملها بحلول نهاية العام.

وفي 23 يونيو، قال لوكاشينكو إن الجزء الأكبر من الرؤوس الحربية موجود بالفعل في بيلاروسيا.

رئيس بيلاروسيا يتوجه غدًا إلى موسكو لبحث قضايا دولية وإقليمية مع بوتين

بسبب جوازات السفر..الخارجية الأمريكية تدين قرار بيلاروسيا

بيلاروسيا مجلس الأمن البيلاروسي الأسلحة النووية التكتيكية الروسية وزارة الدفاع الأوكرانية الاسلحة النووية روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| “كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء حكم السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. و"الأحمر" يدرس التصعيد

وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان

تفاصيل الساعات الاخيرة في حياة أشرف مصيلحي قبل وفاته

إصابة الصفقة الجديدة| ضربة موجعة لـ الأهلي قبل لقاء المصري

قبلة وحضن.. محمد رمضان يثير الجدل رفقه نوال الزغبي على المسرح

الحكومة تعلن ترحيل إجازة المولد النبوي لتصبح العطلة 3 أيام متتالية| تفاصيل

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

أشرف زكي يكشف لصدى البلد حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير

موضوعات متعلقة

رئيس بيلاروسيا يتوجه غدًا إلى موسكو لبحث قضايا دولية وإقليمية مع بوتين

محافظ أسوان يبحث مع سفير بيلاروسيا الفرص السياحية والاستثمارية

في لقاءه بسفير دولة بيلاروسيا ..محافظ اسوان يستعرض الفرص السياحية والإقتصادية والإستثمارية

بسبب جوازات السفر..الخارجية الأمريكية تدين قرار بيلاروسيا

حكومة بيلاروسيا تمنع تجديد جوازات سفر مواطنيها من خارج البلاد

مناورات واسعة.. تحرك عسكري لـ الناتو قرب حدود بيلاروسيا

مروحية تحلق على ارتفاع منخفض.. بولندا تنتهك حدود بيلاروسيا

رئيس بيلاروسيا: الناتو يخطط لانقلاب عسكري في بلادنا

ترشيحاتنا

بعد كارثة دانيال|ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. والأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا

بيان شديد اللهجة من السعودية بشأن اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

مصر تصدر 7.5 مليون طن حاصلات زراعية بـ 3.5 مليار دولار.. تفاصيل

طلعت عبدالقوي: السيسي أكثر من يدعم العمل الأهلي

أسرار اسم الله الرحيم.. معناه وفضل الدعاء به لقضاء الحوائج

سعر شيفروليه كابتيفا العائلية في مصر .. بـ 7 مقاعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. عبير صبري تثير الجدل بجمالها

وداعا أشرف مصيلحي.. معلومات صادمة عن مرضه

وداعًا الفنان أشرف مصلحي.. سبب الوفاة وتفاصيل اللحظات الأخيرة وموعد ومكان الجنازة

قبلة وحضن.. محمد رمضان يثير الجدل رفقه نوال الزغبي على المسرح

فيديو

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

معرفوش ولو جابو سيرتي هخرب الدنيا.. حورية فرغلي ترد على أزمتها مع طليقة حسن شاكوش

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

اﻟﻤﺰﻳﺪ