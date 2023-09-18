مصر محتاجاك .. عضو التحالف الوطني يطالب الرئيس السيسي بالترشح للرئاسة .. فيديو

طالب النائب طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وناشد خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، الرئيس السيسي، قائلا: مصر محتاجاك بجد.



واستكمل النائب طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي، كلامه، يا ريس بدأت مشوار الجمهورية الجديدة ولازم تكمله وهذه رغبة شعبية كبيرة، ولا بد أن تستجيب للناس كلها.



ولفت إلى أن رغبة الناس والأغلبية الساحقة تريد الرئيس السيسي، مضيفا «أتمنى أن يعلن الرئيس السيسي ترشحه للانتخابات اليوم قبل الغد».

