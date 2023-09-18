سوء فهم.. التحقيق مع تركي ضرب كويتيا في ميدان طرابزون

تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو يوثق تفاصيل واقعة تتمثل في الاعتداء على سائح كويتي في مدينة طرابزون التركية نتيجة سوء فهم بعد أن ظن شخص تركي بأن السائح يقاوم الشرطة.





تم توضيح سوء الفهم و توقيف المعتدي، ونقل المصاب إلى المستشفى للعلاج، وكشف إلى أن السائح الكويتي تعرض لإصابة ، بعد الاعتداء عليه من قبل أتراك وهو يسير مع عائلته في ميدان طرابزون.



وتدخل "شخص تركي" في الحادث، بعد "سوء فهمه" للوضع على أن "السياح يقاومون رجال الشرطة" وبالتالي ضرب الشخص التركي أحد السياح، وتم توقيف المشتبه به على الفور من قبل الشرطة، وبتعليمات من النائب العام، تم بدء التحقيق الجنائي ضده، وفق نص بيان للشرطة.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.