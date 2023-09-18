هاجر الشرنوبي: التمثيل بيجري في دمي ومش مجرد مهنة

أكدت الفنانة هاجر الشرنوبي، أنها مازالت لم تظهر موهبتها الكاملة، و بداخلها طاقة كبيرة وشغف تجاه الفن، معقبة: "التمثيل بيجري في دمي و مش مجرد مهنة".
وأوضحت "الشرنوبي"، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أنها درست علم نفس بجانب دراستها فنون مسرحية تمثيل و إخراج، حتى تستطع أن تدرس و تفهم الشخصيات.
فنانين تتمنى العمل معهم
ونوهت، إلى أنها تحب و تريد العمل و التمثيل أمام الفنان يحيى الفخراني، و أيضا تريد التمثيل مع الفنانة يسرا.
وأضافت، أن مجال التمثيل يحتاج إلى الصبر، ناصحة بأن هذا المجال يحتاج إلى سعي دائم من الفرد للبقاء به و الاستمرار فيه.