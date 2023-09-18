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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أكرم عبدالمجيد: الأهلي الأقوي واسكواد الزمالك الأضعف في الدوري الجديد

مباراة الاهلي والزمالك
مباراة الاهلي والزمالك

علق أكرم عبد المجيد نجم نادي الزمالك السابق على انطلاقة بطولة الدوري الممتاز اليوم الإثنين في النسخة 65 كاشفا عن الحصان الأسود للمسابقة المحلية.

وتنطلق اليوم الاثنين منافسات بطولة الدوري الممتاز في النسخة رقم 65 بمشاركة 18 ناديا ويتم إذاعة مباريات الدوري المصري عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري .

وتبدأ افتتاحية الدوري الممتاز بلقاء طلائع الجيش والبنك الأهلي فى تمام الساعة السابعة مساء على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري. 

ويعتبر فريق الأهلي حامل اللقب لبطولة الدوري الممتاز في النسخة الأخيرة، وتوجت7 أندية فقط بدرع الدوري الممتاز على مدار تاريخه منذ انطلاق المسابقة في عام 1948.

قال أكرم عبد المجيد عبر تصريحات خاصة لصدى البلد: انطلاق الدورى الممتاز اليوم الإثنين شئ جيد جداً.

تابع:  وأتمنى انتظام مسابقة الدوري الممتاز وأرجو من اتحاد الكرة عمل مسابقات العام القادم وتحديد ميعاد انطلاق المسابقات وميعاد انتهاءها ومواعيد القيد لكل مسابقة بداية ونهاية وذلك لعشرة مواسم قادمة او على الاقل خمسة مواسم .

أضاف: فضلا عن تحديد عدد فرق كل مسابقة ونظامها وعدد الصاعدين والهابطين من كل مسابقة في الدوري المحلي. 

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الأهلي الأقوي واسكواد الزمالك الأضعف فى الدوري

 استطرد: موقف الزمالك سيكون صعب هذا الموسم واعتقد انه اقل اسكواد فى الدورى الممتاز في الموسم الجديد. 

وزاد: فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي هو الاقوى هذا الموسم ولديه اسكواد قوى جدآ جدآ هذا الموسم الى جانب الاستقرار الفنى والادارى والمادى القوى والجماهيرية. 

واختتم حديثه قائلا: نادى بلدية المحلة سيكون الحصان الاسود هذا الموسم رغم انه اقل امكانيات موجودة فى الدورى.

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