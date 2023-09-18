بخطوات بسيطة.. إزاي تمسح الذاكرة المؤقتة وتسرَّع الكمبيوتر.. بالفيديو

بمرور الوقت ومع استمرار استخدامك لمتصفح للويب بشكل متكرر يبدأ في تخزين الكثير من المعلومات والبيانات، منها مواقع الويب التي تزورها، وكلمات المرور الخاصة بك، وسجل التصفح، والملفات التي قمت بتنزيلها، وتستمر هذه البيانات في التراكم بمرور الوقت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ومع تراكم هذه الداتا على المتصفح يبدأ في التباطؤ.

إنترنت أسرع

الحل الأفضل للحصول على تصفح ويب سريع وسلسل هو مسح ذاكرة التخزين المؤقت وملفات تعريف الارتباط وسجل زيارات المواقع من متصفحك بانتظام، وبالتالي أنت تحرر مساحة كبيرة من جهازك، مع حذف البيانات غير الضرورية و"الكراكيب" يتحسن أداء جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ما هي ملفات تعريف الارتباط و ذاكرة التخزين المؤقت و سجل التصفح؟

إذا كنت من مستخدمي الويب فأنت بالتأكيد قد رأيت من قبل هذه النوافذ المنبثقة الخاصة بملفات تعريف الارتباط cookie باللغة الإنجليزية التي تطالبك بقبول ملفات تعريف الارتباط عند زيارتك لمواقع الويب.

على الرغم من أنك قد تقبل وتضغط على زر accept في كثير من الأحيان هذه المطالبات بشكل تلقائي حتى تنتقل شريعا إلى صفحة الويب التي تريد قرائتها إلا أن ملفات تعريف الارتباط هذه هي ملفات تم إنشاؤها بواسطة مواقع الويب التي تزورها. فهي تقوم بتحديد وتتبع الملفات التي تجعل تجربتك عبر الإنترنت أسهل من خلال حفظ المعلومات أثناء تصفحك للموقع أو إعادة زيارته.

تتذكر ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح أجزاء من الصفحات التي قمت بالنقر عليها، ومنها الصور، لمساعدة المتصفح في تحميل صفحة الويب بشكل أسرع أثناء زيارتك التالية.

سجل التصفح الخاص بك هو قائمة مواقع الويب التي قمت بزيارتها فإذا كنت ترغب في الاحتفاظ بها خاصة، يمكنك مسح السجل الخاص بك. سيساعدك هذا في الحفاظ على حماية معلوماتك الشخصية، كما أنها عملية تضمن لك عملية تصح أسرع.

إنترنت أسرع

في السطور التالية كيفية حذف ذاكرة التخزين المؤقت cache وملفات تعريف الارتباط والسجل من متصفحك، سواء الكروم أو السفاري أو فايرفوكس.

تنظيف جوجل كروم

افتح متصفح Chrome على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وانقر على زر النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا.

اختر المزيد من الأدوات More Tools ثم انقر فوق مسح بيانات التصفح.

حدد جميع هذه الخيارات سجل التصفح وسجل التنزيل وملفات تعريف الارتباط cookies وبيانات الموقع الأخرى other site data.

يمكنك أيضًا الانتقال إلى خيار الإعدادات الأساسي للتأكد من محو السجل والكاش بالكامل مع النقر على القائمة المنسدلة واختيار history أو التاريخ مع تحديد خيار النطاق الزمني لتتأكد من مسح ذاكرة التخزين المؤقت.

وأخيرا، انقر على زر مسح البيانات في حالة أن هناك بيانات لم يتم محوها.

تنظيف متصفح السفاري

إذا كنت تستخدم Safari، فانتقل إلى القائمة العلوية وحدد "السجل" > "مسح السجل".

الآن حدد الفترة الزمنية التي تريد مسحها وانقر على مسح السجل.

سيتم حذف كل سجل التصفح وذاكرة التخزين المؤقت.

تنظيف موزيلا فايرفوكس

بالنسبة لمتصفح فايرفوكس، انقر على القائمة التي تشبه الهامبرجر في الزاوية اليمنى العليا.

قم باختيار الخصوصية والأمان Privacy and Security من اللوحة اليمنى. ثم قم بالتمرير لأسفل حتى تصل إلى ملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع Site Data

حدد المربع الذي يقول حذف ملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع عند إغلاق Firefox، ثم انقر فوق مسح البيانات.