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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك معاه ربنا.. تعليق صادم من خالد الغندور على انطلاق الدوري| خاص

نادي الزمالك
نادي الزمالك

علق الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق على انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز الموسم الجديد.  

وتنطلق اليوم الاثنين منافسات بطولة الدوري الممتاز في النسخة رقم 65 بمشاركة 18 ناديا ويتم إذاعة مباريات الدوري المصري عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري .

وتبدأ افتتاحية الدوري الممتاز بلقاء طلائع الجيش والبنك الأهلي فى تمام الساعة السابعة مساء على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري.

ويعتبر فريق الأهلي حامل اللقب لبطولة الدوري الممتاز في النسخة الأخيرة، وتوجت 7 أندية فقط بدرع الدوري الممتاز على مدار تاريخه منذ انطلاق المسابقة في عام 1948.

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تعليق صادم على انطلاق الدوري الجديد 

قال خالد الغندور في تصريحات خاصة لصدى البلد: الجميع ينتظر بداية الدوري الممتاز ومتابعة مستوى أداء فرق الدوري المحلي.

تابع خالد الغندور: التأجيلات سوف تكون سمة الدوري الجديد في ظل ارتباطات أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر فى بطولات أفريقيا. 

استطرد: أعتقد أن الجميع ينتظر ظهور نادي زد بشكل قوي وأن يكون الحصان الأسود في الدوري الجديد بعد الصفقات القوية التي قام بالتعاقد معها فى ميركاتو الصيف. 

أضاف خالد الغندور: التأجيلات في الدوري الجديد تجعل البطولة ممتدة ولا يعلم أحد موعد انتهاء المباريات في البطولة المحلية.

واختتم خالد الغندور حديثه قائلا: الزمالك معاه ربنا فى الدوري الجديد فى ظل إيقاف القيد وعدم التعاقد مع صفقات جديدة تدعم صفوفه وتسد الثغرات فى غالبية المراكز. 

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