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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: مجلس الأمن يحتاج إلى إصلاحات

صدى البلد

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الإثنين، إن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، "يحتاج إلى إصلاحات وتغييرات لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة"، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر يتطلب "توافقًا بين جميع الأعضاء".

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وأكد "بيسكوف" للصحفيين، أن "مجلس الأمن يحتاج بالفعل إلى "إصلاح من أجل رفع مستوى فاعلية هذه الهيئة الدولية بالغة الأهمية، لكن "هذا يتطلب توافقًا بين جميع الأعضاء وقدرًا أكبر من المشاركة في هذا التغيير".

ورأى المتحدث باسم الكرملين ، بأن هذا الإصلاح يتعلق "بتلك الدول التي اكتسبت مؤخرًا دورًا إضافيًّا مؤثرًا إلى حد كبير، على الأمن والاقتصاد العالمي ويبرز دورها أكثر فأكثر".

الكرملين بيسكوف مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن روسيا

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