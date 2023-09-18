هل زعيم الشيشان مريض ويعالج في روسيا؟.. الكرملين يعلق

أعلن الكرملين الروسي، أنه ليس لديه معلومات عن صحة الزعيم الشيشاني رمضان قديروف عندما سئل عن تقارير تفيد بأن الرئيس البالغ من العمر 46 عامًا ليس على ما يرام.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين: "ليس لدينا معلومات بهذا الشأن".

ولم يرد المتحدثون باسم قديروف على مكالمات هاتفية متكررة للتعليق على التقارير، التي قالت إن قديروف يعالج في أحد مستشفيات موسكو.

وأمس الأحد، نشر زعيم الشيشان رمضان قديروف، لقطات فيديو يبتسم فيها ويوصي الجميع بممارسة الرياضة، في خطوة لدحض التكهنات حول اعتلال صحته.

وحسبما أفادت وكالة “فرانس برس”، رجحت تكهنات منذ أشهر بأن رئيس الشيشان البالغ من العمر 46 عامًا والذي يتمتع بنفوذ كبير قد يكون مريضًا.

وظهر قديروف في مقطع فيديو على حسابه بتطبيق “تيلجرام”، حيث شوهد وهو يرتدي معطف واق من المطر ويتجول في مكان مجهول، وكان مبتسمًا ولكن وجهه بدا منتفخًا.

وفي الفيديو الثاني، كان يتحدث بالشيشانية ثم يقول بالروسية "مارس الرياضة"، فيما كانت الكلمات المصاحبة للفيديو “أوصي بشدة كل من لا يستطيع التمييز بين الحقيقة والأكاذيب على الإنترنت بالذهاب في نزهة على الأقدام واستنشاق بعض الهواء النقي وترتيب أفكاره.. يمكن أن يكون المطر منعشًا بشكل رائع”.