شاهد.. داليا البحيري تبهر متابعيها بفستان لافت

حرصت الفنانة داليا البحيري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة داليا البحيري

وتألقت داليا البحيري في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وانتعلت داليا البحيري حذاء مسطح باللون البينك، تزينت مجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.