قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الإماراتية: وجودنا باليمن بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية
أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا
أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني يخالفون قرارات العليمي
رئيس الوزراء يتفقد عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة
مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير وتنمية منطقة "سملا وعلم الروم"
قبل نهاية العام.. أسعار السولار والبنزين اليوم الثلاثاء
شوبير يثير الجدل حول مستقبل حامد حمدان في الانتقالات الشتوية
سوريا .. إعلان حظر التجوال في مدينة اللاذقية
بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي
تطور جديد بالقلعة البيضاء.. هشام نصر رئيسا لـ الزمالك لمدة أسبوع
الكشف عن ورش صناعية من العصر المتأخر وجبانة رومانية بغرب الدلتا
حجب وثائق عن وفاة الأميرة ديانا وبذخ أندرو.. والحكومة الفاعل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يتفقد سير الامتحانات بكليتي الآداب والتربية النوعية

رئيس جامعه المنصوره
رئيس جامعه المنصوره
همت الحسينى

أجرى الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، ، جولة تفقدية للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026 بكليتي الآداب والتربية النوعية، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية المُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والجداول المعلنة بالكليات.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة بكلية الآداب الدكتور محمود الجعيدي، عميد الكلية، والدكتورة دينا أبو العلا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مسعد سلامة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما رافق رئيس الجامعة بكلية التربية النوعية الدكتور محيي الدين العلامي، عميد الكلية، والدكتور محمد الشوربجي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محسن الغندور، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتفقد رئيس الجامعة عددًا من لجان الامتحانات داخل الكليتين، كما شملت الجولة زيارة اللجان المخصصة للطلاب من ذوي الإعاقة بكلية الآداب، للاطمئنان على توافر سبل الدعم والتيسيرات اللازمة، بما يضمن إتاحة الفرص المتكافئة لجميع الطلاب.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة ومنضبطة، مشيرًا إلى أن الجامعة اتخذت جميع التدابير التنظيمية والإدارية والطبية والأمنية اللازمة لتهيئة بيئة امتحانية ملائمة تتيح للطلاب أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وعلى رأسها تأمين سرية الأسئلة، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وعدم السماح بدخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، فضلًا عن الالتزام بمواعيد بدء الامتحانات وعدم السماح بدخول أي طالب بعد توزيع أوراق الأسئلة.

كما حرص رئيس الجامعة على الاستماع إلى آراء عدد من الطلاب داخل اللجان حول مستوى الامتحانات وطبيعة الأسئلة، ووجّه بسرعة التعامل الفوري مع أية ملاحظات أو شكاوى، مع التأكيد على تواجد أساتذة المواد داخل اللجان للرد على استفسارات الطلاب وحل أية مشكلات طارئة.

وأشاد الدكتور شريف خاطر بحسن تنظيم اللجان وانضباط العملية الامتحانية بكليتي الآداب والتربية النوعية، مثمنًا جهود عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في توفير الأجواء المناسبة للطلاب.

الدقهليه رئيس جامعه المنصوره

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

الزمالك

أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

استهداف السفينتين

فيديو يوثق وصول السفينتين الإماراتين المحملتين بالأسلحة إلى ميناء المكلا باليمن

ترشيحاتنا

علاء عابد - رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

علاء عابد: جهود مصر في إحلال السلام العالمي تعكس مسئوليتها التاريخية ودورها المحوري

شيماء محمود نبيه - عضو مجلس النواب

برلمانية: القبض على عناصر الإخوان في تركيا يعكس استمرار نهج الجماعة العدائي ضد مصر

مجلس النواب الجديد

4 يناير.. موعد تسليم الكارنيهات للنواب الجدد

بالصور

أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة

)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة
)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة
)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة

بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي

جنازة والدة هاني رمزي
جنازة والدة هاني رمزي
جنازة والدة هاني رمزي

إغماء العروسين وألفاظ بذيئة| القصة الكاملة لـ فرح كروان مشاكل وحفيدة شعبولا

إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم
إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم
إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم

بأقل وقت ومجهود.. طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ بسرعة لا تصدق

طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ.. بسرعة لا تصدق في أقل وقت ومجهود
طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ.. بسرعة لا تصدق في أقل وقت ومجهود
طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ.. بسرعة لا تصدق في أقل وقت ومجهود

فيديو

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد