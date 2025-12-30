رئيس جامعة المنصورة يتفقد سير الامتحانات بكليتي الآداب والتربية النوعية

أجرى الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، ، جولة تفقدية للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026 بكليتي الآداب والتربية النوعية، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية المُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والجداول المعلنة بالكليات.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة بكلية الآداب الدكتور محمود الجعيدي، عميد الكلية، والدكتورة دينا أبو العلا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مسعد سلامة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما رافق رئيس الجامعة بكلية التربية النوعية الدكتور محيي الدين العلامي، عميد الكلية، والدكتور محمد الشوربجي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محسن الغندور، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتفقد رئيس الجامعة عددًا من لجان الامتحانات داخل الكليتين، كما شملت الجولة زيارة اللجان المخصصة للطلاب من ذوي الإعاقة بكلية الآداب، للاطمئنان على توافر سبل الدعم والتيسيرات اللازمة، بما يضمن إتاحة الفرص المتكافئة لجميع الطلاب.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة ومنضبطة، مشيرًا إلى أن الجامعة اتخذت جميع التدابير التنظيمية والإدارية والطبية والأمنية اللازمة لتهيئة بيئة امتحانية ملائمة تتيح للطلاب أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وعلى رأسها تأمين سرية الأسئلة، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وعدم السماح بدخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، فضلًا عن الالتزام بمواعيد بدء الامتحانات وعدم السماح بدخول أي طالب بعد توزيع أوراق الأسئلة.

كما حرص رئيس الجامعة على الاستماع إلى آراء عدد من الطلاب داخل اللجان حول مستوى الامتحانات وطبيعة الأسئلة، ووجّه بسرعة التعامل الفوري مع أية ملاحظات أو شكاوى، مع التأكيد على تواجد أساتذة المواد داخل اللجان للرد على استفسارات الطلاب وحل أية مشكلات طارئة.

وأشاد الدكتور شريف خاطر بحسن تنظيم اللجان وانضباط العملية الامتحانية بكليتي الآداب والتربية النوعية، مثمنًا جهود عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في توفير الأجواء المناسبة للطلاب.