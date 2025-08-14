زيت بذور المشمش لترطيب البشرة ومحاربة الشيخوخة



زيت بذور المشمش هو زيت نباتي يُستخرج من نوى المشمش، عند تناول المشمش، ستجد بداخله نواة صلبة. يمكن كسر هذه النواة لتُخرج نواة طرية وناعمة تُشبه اللوز، يحتوي هذا الزيت، من بين مكونات أخرى، على زيت نواة المشمش الثمين AKO، ذو اللون الأصفر الباهت، ورائحة خفيفة ولطيفة.

فوائد زيت المشمش

1. الحماية من الشمس

تتوفر واقيات الشمس التي يتم شراؤها من المتاجر لحمايتك من أشعة الشمس فوق البنفسجية UVA وUVB التي يمكن أن تسبب حالات جلدية ضارة وحتى سرطان الجلد.



لكن هذه المنتجات تحتوي على مكونات قد تضر بالبشرة، ويشكو البعض من اللون الأبيض الذي تتركه. دفع هذا الباحثين إلى دراسة وتأكيد أن مضادات الأكسدة، الموجودة أيضًا في زيت AKO، توفر مستوى معينًا من الحماية من الشمس.



2. خصائص مضادة للشيخوخة

غالبًا ما يتم اكتساب الجذور الحرة من خلال الإجهاد واختيارات نمط الحياة والبيئة، ويُعتقد أن الجذور الحرة المفرطة تؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة الأكثر وضوحًا.



وأكدت الدراسات أن AKO يحتوي على مضادات الأكسدة، التي تساعد على محاربة الجذور الحرة، وبالتالي تحسين مظهرك من خلال تقليل علامات الشيخوخة المرئية.



وبالمثل، فإن فوائد AKO المرطبة تعمل أيضًا على تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.



3. التطهير

تحتوي مزيلات المكياج الجاهزة على مكونات قد تُسبب آثارًا جانبية طويلة الأمد على البشرة، استخدمي AKO كبديل طبيعي، فهو يحتوي على حمض الستياريك الذي يُزيل الأوساخ والزيوت الزائدة والسموم من المسام.

كما أنه يساعد على تفتيت المكياج، مع الحفاظ على رطوبته الطبيعية ولطفه على بشرتك

.

4. الترطيب

تعتبر أحماض الأوليك واللينوليك الموجودة في AKO من العناصر المرطبة التي تعمل على تعزيز ترطيب البشرة وتعزيز الترطيب.

كما هو الحال مع العديد من الزيوت الحاملة الأخرى المتاحة، يمكن لهذا الزيت أيضًا ترطيب خصلات شعرك.



5. مضاد للالتهابات

نظرًا لأن AKO يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات - بفضل الأحماض الدهنية أوميغا 3 وأوميغا 6 - فإنه يمكن أن يساعد في تهدئة ظهور حب الشباب وبالتالي تقليل الاحمرار المرئي.

المصدر: n-essentials

