بالشورت.. نيرمين الفقي تثير الجدل بإطلالتها على البحر

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها على البحر.

إطلالة نيرمين الفقي على البحر

تألقت نيرمين الفقي على البحر بإطلالة صيفية، حيث ارتدت شورت باللون الأبيض، ونسقت معه بلوزة بدون أكمام جمعت بين اللونين الأزرق والأبيض، ونسقت معها حزاما عريضا حول الخصر.

أكملت نيرمين الفقي إطلالتها بقبعة خوص زنظارة شمس متناسقة مع وجهها، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت نيرمين الفقي بخصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.