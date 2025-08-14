قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

هؤلاء الأكثر عرضة للسكتة الدماغية والوفاة.. وهذه العلامات تنقذ حياتهم

اسماء محمد

تعد السكتة الدماغية من أخطر الأمراض التى تصيب الإنسان حيث يمكن أن تؤدي للوفاة فى دقائق قليلة.

ووفقا لما ذكره موقع “medlineplus” نكشف لكم الأكثر عرضة للإصابة بـ السكتة الدماغية وأهم العلامات التى تساعد فى اكتشافها بشكل مبكر.

الاكثر عرضة للسكتة الدماغية
 

قد تزيد بعض العوامل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ة تشمل عوامل الخطر الرئيسية ما يلي:

حالات ارتفاع ضغط الدم 

 وهو عامل الخطر الرئيسي للإصابة بالسكتة الدماغية والسكري لذا المصابين به هم الأكثر عرضة لهذه المشكلة.


مرضى القلب 

الرجفان الأذيني وأمراض القلب الأخرى يمكن أن تسبب جلطات دموية تؤدي إلى السكتة الدماغية.


المدخنين 

عندما تدخن، فإنك تتلف الأوعية الدموية وترفع ضغط الدم.

من لديهم جينات وراثية 
تاريخ شخصي أو عائلي للإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبة الإقفارية العابرة.


كبار السن

 يزداد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مع التقدم في العمر.


العرق 

 الأمريكيون من أصل أفريقي أو من أصل إسباني أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية.

التدخين

عوامل تعرضك للسكتة الدماغية


هناك  عوامل أخرى مرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، مثل:

تعاطي الكحول والمخدرات غير المشروعة
عدم الحصول على قدر كافٍ من النشاط البدني
ارتفاع الكوليسترول
نظام غذائي غير صحي
الإصابة بالسمنة

 أعراض السكتة الدماغية


غالبًا ما تظهر أعراض السكتة الدماغية بسرعة وتشمل:

خدر وتنميل أو ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق.
ارتباك مفاجئ، أو صعوبة في التحدث، أو فهم الكلام.
مشكلة مفاجئة في الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما.
صعوبة مفاجئة في المشي، أو الدوخة، أو فقدان التوازن أو التنسيق.
صداع شديد مفاجئ بدون سبب معروف.

تدلي الوجه على جانب واحد عند الابتسام.
يحدث ضعف الذراع عندما يتم رفع الذراعين، وينحرف أحد الذراعين إلى الأسفل.
الكلام غير واضح أو غريب.
 

تنبيه : عند ظهور هذه الأعراض يجب الاتصال بالطوارئ فورا وعدم التأخر فى الذهاب للمستشفى لحظة واحدة.

