منة عرفة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة.. شاهد

حرصت الفنانة منة عرفة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية.

إطلالة منة عرفة

خطفت منة عرفة الأنظار في أحدث ظهور لها بإطلالة جمعت بين الأناقة والبساطة، حيث ارتدت فستانا طويلا اتسم بصيحة الكتف الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

انتعلت منة عرفة حذاءً ذا كعب عالٍ باللون البيج، مع حقيبة مصنوعة من الخوص، وتزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت منة عرفة بخصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مساحيق التجميل.