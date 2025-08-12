قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«حماس» تشيد بجهود مصر بقيادة الرئيس السيسي فيما يخص وقف الحرب في غزة
هل الاحتفال بالمولد النبوي حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل
لأول مرة.. الرئيس السيسي يكشف مخطط استخدام المياه كسلاح ضد مصر.. ويراهن على وعي المصريين
«مهاجم لا غنى عنه».. فيريرا يجدّد ثقته في «شيكو بانزا» قبل مواجهة المقاولون
يحمل «مواد خطرة».. قطار يخرج عن مساره في ولاية تكساس الأمريكية
دونجا: بصمات فيريرا واضحة مع الزمالك.. ومباراة مودرن «جرس إنذار» للأهلي
رجل أعمال فلسطيني يكشف كواليس ترشيحه لإدارة قطاع غزة
لفتة إنسانية من إمام عاشور تثير الإعجاب داخل الوسط الرياضي | تفاصيل
«الغندور» يُهنئ حسام البدري ببطولة الدوري الليبي مع أهلي طرابلس
حاول يغتصبنـ،،ـي .. اعترافات مثيرة في قضية سارة خليفة | نص التحقيقات
منتخب مصر يستعد لكأس العرب بمعسكر في الإسماعيلية ومواجهتين أمام تونس
حبس 5 متهمين لاقتحامهم العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام والاعتداء على الأطباء
مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | حفنة فول سوداني يوميًا سر الشباب الدائم.. هؤلاء ممنوعون من الروز ماري.. صرصار يقتحم حفل جنيفر لوبيز

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

طرق طبيعية لنفخ الخدود لمظهر أكثر شباباطرق طبيعية لنفخ الخدود بدون فيلر.. نتائج مضمونة ومظهر شباب

فوائد تناول الكيوي يوميافوائد تناول الكيوي يوميا… ثمرة صغيرة تمنحك صحة أقوى ونوما أفضل

القلبعشبة مهملة تمنع السرطان وأمراض القلب

علاج البكتيريا بتودي الأكل في حتة تانية.. عشبة غير متوقعة تمنع الحموضة وتعالج الالتهابات

خلطة تنظيف المايكرويف بمكونين فقطهيرجع جديد بدون مواد كيميائية.. طريقة تنظيف المايكرويف بمكونين طبيعيين فقط

طرق علاج التهاب الأعصاب الطرفيةطرق طبيعية لتخفيف التهاب الأعصاب الطرفية.. هتحس بفرق كبير

الروز ماري رغم فوائده.. هؤلاء ممنوعون من الروز ماري

توابل تحافظ على صحة القلب 4 توابل مذهلة لخفض السكر والكوليسترول وتعزيز صحة القلب.. اكتشف فوائدها

السفير التركي مع مدير مكتبة القاهرة الكبرى السفير التركي في مصر يهدي مكتبة القاهرة الكبرى عددا من الكتب

فوائد تناول الفول السوداني للبشرةحفنة فول سوداني يوميًا سر الشباب الدائم.. دراسة تكشف التفاصيل
رد فعل صادم من جينفر لوبيز مع صرصار خلال غنائها في حفلها الأخير صرصار يقتحم حفل جنيفر لوبيز .. ورد فعلها يصدم الجمهور

القلبعشبة خارقة تمنع أمراض القلب والهضم والمخ.. اكتشفها

العنب الاحمر يحمى من السرطان وهشاشة العظام ..فوائد غير متوقعة للعنب الأحمر

بكتيريا الامعاء نوع طعام غير متوقع يعالج بكتيريا الأمعاء

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

حولوهم مدارس عربي .. قرار عاجل بشأن طلاب اللغات | ماذا حدث ؟

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

سعيد محفوظ

30 سنة حب.. محمد سعيد محفوظ يحكي كيف خطف قلب زوجته برسائل على ورق الجرنال

عباس أبو الحسن

عباس أبو الحسن يكشف عن مفاجأة برسالة نارية لفنان شهير

