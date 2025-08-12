بتودي الأكل في حتة تانية.. عشبة غير متوقعة تمنع الحموضة وتعالج الالتهابات

تعد عشبة الروز ماري من أكثر المواد الطبيعية التى تساعد في تحسين مذاق الطعام وجعله ذو نكهة مميزة ولكنها في نفس الوقت تمتلك فوائد صحية خارقة.

وفقا لما جاء في موقع tuasaude نكشف لكم أهم فوائد إضافة الروز ماري للأكل.



يحسن الحموضة

يمكن تناول شاي الروز ماري بعد الغداء أو العشاء مباشرةً، إذ يُساعد على الهضم بتقليل الحموضة والغازات الزائدة كما يُساعد على تقليل انتفاخ البطن وفقدان الشهية.

علاج الالتهابات البكتيرية



بسبب خصائصه الطبية، يحتوي الروزماري على خصائص مضادة للبكتيريا، وهو فعال بشكل خاص في علاج البكتيريا مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا التيفية والسالمونيلا المعوية والشيجيلا سوني (وهي بكتيريا مرتبطة عادة بالتهابات المسالك البولية والقيء والإسهال).

على الرغم من أن شاي إكليل الجبل يعد وسيلة رائعة للتعافي السريع من العدوى، إلا أنه لا ينبغي أن يحل محل العلاج الطبي الذي يصفه لك الطبيب.

تقليل احتباس الماء



شاي الروز ماري مُدِرٌّ طبيعيٌّ ممتازٌ للبول، يُمكن استخدامه في الحميات الغذائية التي تُعنى بإنقاص الوزن وتقليل احتباس السوائل و يُزيد هذا الشاي من إنتاج البول، مما يُحفّز الجسم على التخلص من السوائل والسموم المُتراكمة، مما يُحسّن الصحة العامة.