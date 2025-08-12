رغم فوائده.. هؤلاء ممنوعون من الروز ماري

يعد الروز ماري من أهم الاعشاب المفيدة للصحة العامة والشعر والبشرة.. وبالرغم من فوائده الخارقة إلا أنه يسبب بعض الأضرار أحيانا.

وفقا لما ذكره موقع tuasaude نعرض أهم الفئات الممنوعة من تناول الروز مارى أو زيته.

الحوامل والأطفال



لا ينبغي للنساء الحوامل أو المرضعات أو الأطفال دون سن الخامسة تناول شاي إكليل الجبل، كما يجب على الأشخاص المصابين بأمراض الكبد تجنب شرب هذا الشاي، لأنه قد يؤدي إلى إطلاق البيليروبين، ما قد يؤدي إلى تفاقم المرض وأي أعراض أخرى.

أدوية مدرات البول

قد يتفاعل إكليل الجبل أيضًا مع أدوية مثل مضادات التخثر، ومدرات البول، والليثيوم، وخافضات ضغط الدم، لذلك، إذا كنت تتناول أيًا من هذه الأدوية، يجب عليك استشارة طبيبك قبل شرب شاي إكليل الجبل.

مرضى الصرع

تشير بعض الدراسات أيضًا إلى أن زيت إكليل الجبل العطري قد يُسبب نوبات صرع لدى مرضى الصرع، لذلك إذا كان لديك تاريخ من الصرع، فينبغي استخدام إكليل الجبل بحذر وتحت إشراف طبي.