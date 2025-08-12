قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مؤتمر الإفتاء العاشر| علماء يطالبون بإنشاء نموذج عالمي للمفتي الرشيد.. ويؤكدون: الذكاء الاصطناعي لا يحل محل الاجتهاد البشري
الأمم المتحدة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب يعكس اهتمام مصر بالرياضة كقوة ثقافية
مؤتمر الإفتاء العاشر.. علماء يدعون لإنشاء نموذج عالمي لـ المفتي الرشيد
محمد صلاح على أعتاب إنجاز تاريخي جديد مع انطلاق البريميرليج
لمواجهة الفتاوى الشاذة.. مؤتمر الإفتاء العالمي: ضوابط صارمة لتوظيف الذكاء الاصطناعي
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025
تحذيرات ترامب وضغوط من كوريا الشمالية| العالم يواجه خطة إسرائيل لابتلاع غزة.. وخبير يعلق
قبل الانتهاء .. آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 7
راغب علامة عن أزمة قبلات الساحل: يجب على منظمي الحفلات حمايتنا
هجوم على سفارة إسرائيل في هولندا.. والشرطة تعتقل المنفذين
3 بنات وولد .. تفاصيل ملحمة طبية لإنقاذ سيدة حامل في 4 أجنة بمستشفى أشمون العام
غدا ويوم الخميس | الأرصاد تحذر من ذورة الموجة الحارة .. وهذا موعد الإنكسار
مرأة ومنوعات

رغم فوائده.. هؤلاء ممنوعون من الروز ماري

الروز ماري
الروز ماري

يعد الروز ماري من أهم الاعشاب المفيدة للصحة العامة والشعر والبشرة.. وبالرغم من فوائده الخارقة إلا أنه يسبب بعض الأضرار أحيانا.

وفقا لما ذكره موقع tuasaude نعرض أهم الفئات الممنوعة من تناول الروز مارى أو زيته.

 

الحوامل والأطفال 


لا ينبغي للنساء الحوامل أو المرضعات أو الأطفال دون سن الخامسة تناول شاي إكليل الجبل، كما يجب على الأشخاص المصابين بأمراض الكبد تجنب شرب هذا الشاي، لأنه قد يؤدي إلى إطلاق البيليروبين، ما قد يؤدي إلى تفاقم المرض وأي أعراض أخرى.

أدوية مدرات البول

قد يتفاعل إكليل الجبل أيضًا مع أدوية مثل مضادات التخثر، ومدرات البول، والليثيوم، وخافضات ضغط الدم، لذلك، إذا كنت تتناول أيًا من هذه الأدوية، يجب عليك استشارة طبيبك قبل شرب شاي إكليل الجبل.

الصرع

مرضى الصرع 

تشير بعض الدراسات أيضًا إلى أن زيت إكليل الجبل العطري قد يُسبب نوبات صرع لدى مرضى الصرع، لذلك إذا كان لديك تاريخ من الصرع، فينبغي استخدام إكليل الجبل بحذر وتحت إشراف طبي.

الروز ماري الممنوعين من الروز مارى الممنوعون من الروز ماري أضرار الروز ماري الاثار الجانبية الروز ماري

