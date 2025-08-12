نوع طعام غير متوقع يعالج بكتيريا الأمعاء

يعد التمر من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية حيث يساعد في علاج عدد كبير من الأمراض.

ووفقا لما جاء في موقع ميديسن نت نكشف لكم معلومات لا يعرفها كثيرون عن التمر.

الأمراض المزمنة



بمضادات الأكسدة

التمر غني بمضادات الأكسدة، مما يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض و تحمي مضادات الأكسدة خلاياك من الجذور الحرة والجزيئات غير المستقرة التي قد تسبب تفاعلات ضارة في جسمك وتؤدي إلى الأمراض المزمنة والخطيرة كالسرطان.

هضم صحي



بفضل محتواه العالي من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، يُعد التمر مثاليًا لهضم صحي وقد يمنع التمر الإمساك والإسهال والتهاب الجهاز الهضمي.

يُعزز بكتيريا الأمعاء النافعة

التمر غني بالمركبات الأساسية، مثل الأحماض الأمينية والنيكوتين والألياف الغذائية وهذا يُساعد على التخلص من البكتيريا الضارة العالقة في الأمعاء وتعزيز نمو البكتيريا الجيدة.

دعم الجهاز العصبي

نظرًا لاحتواء التمر على نسبة عالية من البوتاسيوم ، فقد لعب دورًا حيويًا في التحكم في تنظيم معدل ضربات القلب ووظيفة التنفس