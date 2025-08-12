قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025
تحذيرات ترامب وضغوط من كوريا الشمالية| العالم يواجه خطة إسرائيل لابتلاع غزة.. وخبير يعلق
قبل الانتهاء .. آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 7
راغب علامة عن أزمة قبلات الساحل: يجب على منظمي الحفلات حمايتنا
هجوم على سفارة إسرائيل في هولندا.. والشرطة تعتقل المنفذين
3 بنات وولد .. تفاصيل ملحمة طبية لإنقاذ سيدة حامل في 4 أجنة بمستشفى أشمون العام
غدا ويوم الخميس | الأرصاد تحذر من ذورة الموجة الحارة .. وهذا موعد الإنكسار
الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.. صور
البيئة تعلن بدء الاستعدادات لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لموسم 2025 بالدلتا
الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط
حقيقة انتقال الشناوي إلى بيراميدز.. شوبير يكشف تفاصيل الأزمة
تطويق الشريان الرحمي.. مستشفى قنا العام ينقذ مريضة من نزيف مهبلي حاد
بالصور

فوائد تناول الكيوي يوميا… ثمرة صغيرة تمنحك صحة أقوى ونوما أفضل

فوائد تناول الكيوي يوميا
فوائد تناول الكيوي يوميا
آية التيجي

يعتبر الكيوي فاكهة غنية بالعناصر الغذائية الأساسية، وفوائدها الصحية تمتد من المعدة إلى القلب.

فوائد تناول الكيوي يوميا

تناول حبة كيوي واحدة يوميًا قد يحسن الهضم، يقوي جهاز المناعة، ويعزز جودة النوم.

تناول حبة كيوي واحدة يوميًا يمكن أن يقدم فوائد صحية متعددة ومدعومة بالأبحاث العلمية، وفقا لما نشر في Washington Post، Healthline، وMedical News Today، ومن أبرزها ما يلي:

ـ تحسين الهضم ومكافحة الإمساك:

الكيوي غني بالألياف وأنزيم الأكتينيدين الذي يساعد في هضم البروتينات. وقد أظهرت الدراسات أنه يسرع حركة الأمعاء ويخفف الانتفاخ، بل ويتفوق على بعض مكملات الألياف مثل السيليوم في تحسين وظائف الجهاز الهضمي.

فوائد تناول الكيوي يوميا

ـ تعزيز المناعة وحماية البشرة:

تحتوي ثمرة الكيوي على نسبة مرتفعة من فيتامين C، مما يقوي جهاز المناعة ويحفز إنتاج الكولاجين، وهو ما يمنح البشرة مظهرًا مشرقًا ويؤخر ظهور التجاعيد.

ـ دعم صحة القلب وتنظيم ضغط الدم:

البوتاسيوم في الكيوي يساعد على خفض ضغط الدم، فيما تساهم الألياف في تقليل الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات.

فوائد تناول الكيوي يوميا

ـ تحسين جودة النوم والمزاج:

الكيوي غني بالسيروتونين ومضادات الأكسدة، وقد أثبتت الدراسات أنه يساعد في النوم العميق ويحسن الحالة المزاجية.

ـ حماية الحمض النووي وتقليل الالتهابات:

تعمل مضادات الأكسدة في الكيوي على محاربة الجذور الحرة، وحماية الخلايا من التلف، وتقليل خطر الإصابة بالسرطان والتهابات المفاصل.

فوائد تناول الكيوي يوميا

ـ تعزيز صحة العظام والبصر:

يحتوي على فيتامين K، الكالسيوم، والمغنيسيوم لدعم قوة العظام، إضافة إلى اللوتين والزياكسانثين اللذين يحافظان على صحة العين.

ـ المساعدة على خسارة الوزن وضبط السكر:

الكيوي منخفض السعرات وعالي الألياف، ما يجعله مثاليًا للشعور بالشبع والتحكم في الوزن، كما يتميز بمؤشر جلايسيمي منخفض يناسب مرضى السكري.

فوائد تناول الكيوي يوميا

ـ فائدة القشرة:

ينصح خبراء التغذية بتناول الكيوي بالقشرة—خاصة الأنواع الناعمة—لزيادة كمية الألياف ومضادات الأكسدة بنسبة قد تصل إلى 50%.

وتناول حبة كيوي واحدة يوميًا هو خطوة بسيطة لكنها فعالة لتعزيز الصحة العامة. من تحسين الهضم والمناعة، إلى دعم القلب والنوم، تؤكد الدراسات أن هذه الفاكهة الصغيرة تستحق مكانًا دائمًا في نظامك الغذائي.

