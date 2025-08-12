قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

يحمى من السرطان وهشاشة العظام ..فوائد غير متوقعة للعنب الأحمر

يمتلك العنب عدد كبير من الفوائد الصحية التى تساعد في الوقاية من عدد كبير من الأمراض.

ووفقا لما جاء في موقع نكشف لكم أهم فوائد العنب الصحية.

 تحسين وظائف الأعضاء 


يُحسّن العنب وظائف اعضاء الجسم وقد أظهرت الدراسات أن تناول العنب يُقلل من علامات الالتهاب حول الكبد والكلى وفي بعض الحالات، يُمكنه أيضًا تقليل تراكم الدهون في الكبد والكلى وعضلات البطن.

التهاب الكبد .. ما الأسباب والأعراض و العلاج والوقاية

 الوقاية من السرطان



يُقلل الريسفيراترول الالتهابات، ويمكنه منع نمو الخلايا السرطانية و تُقلل مضادات الأكسدة الموجودة في العنب الإجهاد التأكسدي، وتُحارب جزيئات الجذور الحرة التي غالبًا ما تُلحق الضرر بالخلايا، وقد تُسبب السرطان.

يخفض ضغط الدم

يُعد العنب مصدرًا غنيًا بالبوتاسيوم، المرتبط بخفض ضغط الدم كما يُساعد تناوله على خفض ضغط الدم الانقباضي المرتفع، المرتبط بأمراض القلب و ضغط الدم الانقباضي هو الرقم الأعلى في قياس ضغط الدم، ويمثل الضغط الذي يولده القلب على جدران الشرايين عند نبضه.

يعزز جهاز المناعة
 


لا يقتصر العنب على غناه بالبوتاسيوم فحسب، بل يحتوي أيضًا على فيتامين سي، الضروري لمكافحة الالتهابات البكتيرية والفيروسية كما يلعب الريسفيراترول دورًا هامًا في مساعدة الجسم على مكافحة الجراثيم.

يحفز فقدان الوزن

تساعد العناصر الغذائية الموجودة في العنب على تكسير الخلايا الدهنية في الجسم، مما يُصعّب على الخلايا تخزين الدهون كما يحتوي العنب على كمية قليلة من الألياف، مما يُساعد على منع زيادة الوزن.

يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري

يساعد العنب على استقرار مستويات السكر في الدم وتناوله بانتظام بدلًا من الكربوهيدرات المصنعة قد يساعد جسمك على زيادة حساسية الأنسولين، مما يُمكّن الجسم من تكسير الجلوكوز بسهولة أكبر.

يعزز صحة الدماغ 


إن قدرة الريسفيراترول على تقليل الإجهاد التأكسدي تُفيد الدماغ كما أن تناول العنب يُساعد على تقليل خطر الإصابة بمرضي باركنسون وألزهايمر، وهما حالتان عصبيتان مرتبطتان بالإجهاد التأكسدي.

جيد للعظام 


من المعروف أن العنب غني بالبوتاسيوم وفيتامين سي وومع ذلك فهو مصدر لثلاثة معادن أخرى تُحسّن الصحة  فيتامين ك، والكالسيوم، والمغنيسيوم وترتبط هذه المعادن الثلاثة بصحة العظام.

