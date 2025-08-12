عشبة خارقة تمنع أمراض القلب والهضم والمخ.. اكتشفها

يعد الكركم من أكثر الاعشاب التي تمتلك فوائد متعددة للجسم، حيث يساعد في الوقاية من أخطر الأمراض وعلاجها.

ووفقا لما جاء في موقع mercy health نكشف لكم أهم فوائد الكركم الصحية.

الوقاية من أمراض القلب

يُحسّن الكركم وظائف بطانة الأوعية الدموية، ما يُساعد على تنظيم ضغط الدم وتخثره، بالإضافة إلى عوامل أخرى حيوية لصحة القلب.

أظهرت الأبحاث أيضًا أن تتبيل الأطعمة بالكركم يمكن أن يساعد في خفض مستوى الكوليسترول السيئ (LD) كما أظهرت دراسات أولية أن الكركمين قد يقلل من عدد النوبات القلبية التي يتعرض لها مرضى مجازة الشريان التاجي بعد الجراحة.

الوقاية من أمراض الدماغ



ثبت أن الكركم يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض الدماغ، كما أُجريت دراسات على الكركمين لاستخدامه في الوقاية من مرض الزهايمر وعلاجه. وتشير الأدلة إلى أن الكركمين قد يؤثر على وظائف الدماغ وتطور الخرف.

علاوة على ذلك، قد يكون الكركمين فعالاً في تأخير أو عكس أمراض الدماغ والانخفاضات المرتبطة بالعمر في وظائف الدماغ ويحدث ذلك عن طريق تحفيز هرمون النمو في الدماغ، ما يساعد على تحفيز نمو خلايا دماغية جديدة وهناك مؤشرات مبكرة على أن الكركم يمكنه حتى تحسين الذاكرة.

تحسين صحة الجهاز الهضمي



لطالما استُخدم الكركم لتخفيف آلام المعدة، وتخفيف الإمساك، والسيطرة على متلازمة القولون العصبي وعلاوة على ذلك، تُقلل خصائصه المضادة للالتهابات من احتمالية الإصابة بالقرحة وتخفف من تهيج الجهاز الهضمي. ولذلك، يُساعد الكركم في علاج مجموعة واسعة من اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل متلازمة القولون العصبي، وداء كرون، والإسهال.