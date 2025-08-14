قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

من مطبخ نجلاء الشرشابي.. أسهل طريقة لعمل الباذنجان المخلل المسلوق

آية التيجي

تعتبر طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق وصفة بسيطة وسريعة، وويمكن تحضيرها كطبق جانبي وهي وصفة تعتبر فاتح للشهية بجانب الطعام.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق بمذاق لذيذ وقوام مثالي، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.. 

المقادير:

نصف كيلو باذنجان صغير

2 ملعقة كبيرة ملح

ربع كوب خل + ملعقة خل إضافية

نصف رأس ثوم مفروم

5 حبات فلفل أحمر وأخضر مفرومة

نصف ملعقة صغيرة كمون ناعم

حبة طماطم كبيرة مبشورة

نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة (اختياري)

عصير ربع إلى نصف ليمونة

ماء مغلي مع رشة ملح

طريقة التحضير:

ـ سلق الباذنجان: اغسلي الباذنجان وأزيلي العنق، ثم اسلقيه في ماء مغلي مع ملعقة ملح وملعقة خل حتى يطرى دون أن يتفكك.

ـ  تحضير الحشوة: اخلطي الثوم، الفلفل المفروم، الكزبرة، الكمون، الملح، الخل، عصير الليمون، والطماطم المبشورة جيدًا.

ـ حشو الباذنجان: افتحي كل حبة باذنجان من المنتصف واحشيها بالخليط، مع الضغط الخفيف لتوزيع الحشوة.
ـ رتّبي الباذنجان في طبق التقديم، وزيّنيه بباقي الحشوة ورشة زيت إذا رغبتِ.

مميزات لهذه الوصفة

ـ وصفة سريعة وسهلة التحضير.

ـ طعم متوازن يجمع بين الحموضة والبهارات.

ـ تصلح كطبق جانبي أو فاتح شهية في جميع الوجبات.

