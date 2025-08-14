الوجد والهيام يحلّق بالمعجبات في سماء رعدية على رءوس الفنانين بمسارح الغُنا

دائما ما تجد الحفلات الغنائية والسهرات الفنية طريقها الى اثارة المشاعر وإلهاب الأحاسيس في أرض خصبة لأبعد درجة لتوهج جنون العاطفة والشوق والوجد والهيام مع كلمات جياشة والحان تأخذ القلوب والعقول لمناطق فكرية متنوعة تصل في أحيان كثيرة الى اثارة الغرائز في تجاوز واضح لمجرد إثارة وتحريك المشاعر مع جمل غنائية رنانة ماسة وبقوة لذكريات ومواقف وخيالات الجماهير الحاضرة لكل حفل ويدعم ذلك هوية المغني الواقف امام الجمهور ويا ما احلى واروع الليلة بوجود معشوق ملهم يغني امام الجميع في مشهد تخرج فيه تصرفات وسلوكيات مفاجئة وغير متوقعة من الفتيات بالتحديد وهذا مع حدث مع فنانين ذاعت شهرتهم وبشدة في تقرير يصف المشهد بتفاصيله …

شارك الفنان محمد رمضان، فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام من خلال خاصية الإستوري اثناء تواجده في نيويورك وظهرت معجبة حاولت تقبيل يده وأخذ صورة معه واحتضانه.

وأثار الفيديو جدلًا واسعًا من متابعي محمد رمضان الذين قاموا بمهاجمة تصرف تلك السيدة بعد هذا الفعل الذى اعتبره البعض أنه إهانة لشخصها ، ولكن محمد رمضان ليس النجم الأول الذى تعرض لأزمة او انتقاد بسبب معجبة وفى هذا التقرير نتعرض لكم ابرز المواقف المحرجة الذى تعرض لها النجوم من المعجبين.

راغب علامة

وتعرض ايضا الفنان راغب علامة لأزمة خلال الأيام الماضية مع نقابة المهن الموسيقية في مصر، بعد حفله الأخير فى الساحل الشمالي .

وفي شهر يوليو الماضي، أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بيانا صحفيا قرر فيه إيقاف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر واستدعاؤه للتحقيق لما حدث منه مؤخرا فى أحد حفلاته.

وقال النقيب مصطفى كامل تابعت علي مدار يومان سلوكاً مُشيناً يخالف كل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية ولم نعتاد عليه داخل وطننا سابقاً ولن نسمح بأن يتكرر علي أرض أم كلثوم وعبد الوهاب وحليم وعظماء الفن العربي، مسارح مصر اعتلاها كبار فنانين مصر والعالم العربي العظماء فناً وقيمة، ولم تكن يوماً ولن تكون مرتعاً للقبلات والإيحاءات الغير منضبطة والأحضان التي تثير الإشمئزاز.

وأضاف مع تقديم خالص احترامي وتقديري للسيد الأستاذ الصديق فريد بو سعيد نقيب الموسيقيين بدولة لبنان الشقيقة ولكل الأخوه الأشقاء الشعب اللبناني الحبيب فقد قررنا نحن نقابة المهن الموسيقية نقيباً ومجلس إدارة الآتي:

وتم استدعاء الفنان راغب علامه لمقر نقابة المهن الموسيقيه بمصر والتحقيق معه بالفعل بعد ما بدر منه عمداً بمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد المصرية.

وائل كفوري

وخلال الفترة الماضية ظهر الفنان وائل كفوري، في مقطع فيديو متداول عبر السوشيال ميديا، ظهر فيه مع معجبة بإحدى حفلاته.

وظهرت المعجبة ترقص مع وائل كفوري على المسرح، ولكنه قرر أن يبتعد عنها بمسافة، إلا أنها حاولت تقبيله فأعطى لها ظهره فورا.

كاظم الساهر

وفى عام ٢٠٢٢ ، فوجئ الفنان كاظم الساهر بإحدى معجباته خلال احياء حفل غنائي له ، بعد ان صعدت على المسرح واحتضنته من ظهره أثناء غنائه على المسرح.

تامر حسني

وتعرض ايضا الفنان تامر حسني لموقف محرج خلال وجوده فى حفل “هلا فبراير” عام ٢٠١٦ ، بعد ان قامت احدي الفتيات بالاندفاع نحوه على المسرح لتحتضنه، لتجعل بذلك الفنان يركض وهي تركض وراءه، ليتوجه الطاقم الأمني والمسؤولون لتعود للمكان الذي يجلس فيه الجمهور.

