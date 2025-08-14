روان أبو العينين: ما يعيشه أطفال غزة اليوم واحدة من أبشع المآسي الإنسانية في العصر الحديث

أكدت الإعلامية روان أبو العينين، أن المجتمع الدولي بدأ يدق ناقوس الخطر حول ما يحدث في غزة، حيث أطلق 25 وزير خارجية من الاتحاد الأوروبي وأستراليا ودول أخرى نداءً عاجلًا لتكثيف المساعدات ومنع انزلاق غزة إلى مجاعة شاملة، محذرة من أنه إذا لم تتدفق الإمدادات فورًا، فإن آلاف الأرواح ستزهق خلال أسابيع.

وتابعت روان أبو العينين، أن الجوع ليس وحده ما يقتل أطفال غزة، فمنذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى الآن، حصد العدوان أرواح أكثر من 61 ألف شهيد فلسطيني، وأصاب أكثر من 154 ألفًا آخرين، بينهم أعداد كبيرة من النساء والأطفال.

ومن جانبه قال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن ما يعيشه أطفال غزة اليوم واحدة من أبشع المآسي الإنسانية في العصر الحديث، مؤكدا أن أكثر من 320 ألف طفل فلسطيني دون سن الخامسة، مهددون بالموت جوعًا في أي لحظة، وفقًا لتحذير رسمي أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة.