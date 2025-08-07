روان أبو العينين: العلاقات بين مصر والدول العربية قائمة على مواقف راسخة وتحالفات حقيقية

أكدت الإعلامية روان أبو العينين، أنه مع اشتداد الحملات الممنهجة ضد الشعوب العربية، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي تحذيرا خلال زيارته للأكاديمية العسكرية، مما يثار عبر السوشيال ميديا، لأنه قد يشعل الفتن بين الدول العربية.

وقالت روان أبو العينين، خلال تقرير لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الرئيس السيسي وضع يده على أخطر أداوت العصر، لأن ليس كل ماينشر على الإنترنت، مجرد آراء فردية ولكن قد يكون لها مساهمة في زرع الفتن بين مصر والشعوب العربية.

وتابعت الإعلامية روان أبو العينين، أن تلك المنصات تدار بحسابات وهمية لتضخيم الخلافات وزرع الفتن، مؤكدة أن تلك الحملات كانت في توقيتات دقيقة أثناء زيارات رسمية لضرب الثقة بين الشعوب وزعزعة الاستقرار وتعميق الانقسامات.

وأشارت روان أبو العينين إلى أن العلاقات بين مصر والدول العربية قائمة على مواقف راسخة وتحالفات حقيقية، بداية من دعم الدول العربية لمصر في حرب أكتوبر والآراء المشتركة في القضايا الهامة مثل القضية الفلسطينية، فيصبح الوعي هو خط الدفاع الأول للثقة بين الشعوب العربية.