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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيفية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. عرض تفصيلي

الإعلامية روان أبو العينين
الإعلامية روان أبو العينين
البهى عمرو

قالت الإعلامية روان أبو العينين إن مصر تشهد استحقاقًا دستوريًا مهمًا بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2025، يومي الرابع والخامس من أغسطس لعام 2025، مشيرة إلى أن المشاركة الشعبية الواسعة تعكس روح المسؤولية الوطنية لدى المواطنين.

وأكدت أبو العينين، خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، على قناة "صدى البلد" أن الهيئة الوطنية للانتخابات تشرف على العملية الانتخابية لضمان الشفافية والنزاهة، بما يكرس أهمية التصويت كوسيلة لدعم مؤسسات الدولة.

وأوضحت أن الانتخابات تجرى داخل مصر يومي 4 و5 أغسطس، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، مشددة على ضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومي كشرط أساسي للإدلاء بالصوت.

ودعت الناخبين إلى معرفة أماكن لجانهم الانتخابية بدقة من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، وذلك عبر إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، حيث تظهر له كافة بيانات اللجنة بالتفصيل.

خطوات التصويت داخل اللجنة:

التوجه إلى مقر اللجنة في المواعيد المحددة

تقديم بطاقة الرقم القومي للقاضي المشرف

استلام بطاقة الاقتراع

في نظام الفردي: اختيار عدد المرشحين المطلوب فقط حسب عدد المقاعد في الدائرة

في نظام القائمة: اختيار قائمة واحدة فقط

وضع علامة (صح) أو رمز واضح داخل المربع المخصص فقط، دون أي علامات إضافية لتجنب بطلان الصوت

إدخال البطاقة في الصندوق

غمس الإصبع في الحبر الفسفوري لتوثيق المشاركة


 

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